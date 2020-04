Von Dominik Rose

Löhne/Herford (WB). Die gute alte Zeit: Gerade in diesen Tagen bekommt diese Aussage eine besondere Bedeutung. Doch Norbert Kaase und Peter Schütte denken bei dem Spruch nicht an die Zeit unmittelbar vor Beginn der Corona-Krise. Sie machen eine Reise in die Welt der 60er-Jahre, als der legendäre Herforder Jaguar-Club seine Blütezeit hatte.

Internationale Stars der Musikszene wie Jimi Hendrix (ja, genau der!), Cream, The Rattles, die Scorpions oder The Who standen seinerzeit in der Kreisstadt auf der Bühne. Herford galt als eine von ganz wenigen deutschen Top­adressen dieser Art. Jetzt dreht Norbert Kaase (65) einen neuen Film über den Jaguar-Club.

Darin kommen viele zu Wort, die damals live dabei waren; so auch der Löhner Peter Schütte (70), der vor mehr als fünf Jahrzehnten Fotos von den Auftritten der Musiker beim Beat-Treff im mit bis zu 1500 Fans gefüllten ehemaligen Herforder Kino Scala machte. „Das war eine Location, die es so im weiten Umkreis kein zweites Mal gab“, berichtet Peter Schütte.

Viel Arbeit, wenig Geld

„Im Mittelpunkt sollen nicht die Stars auf der Bühne, sondern die Besucher der Konzerte stehen“, sagt Norbert Kaase. Der Bünder ist seit 1990 Filmemacher, dreht im künstlerischen Bereich, erstellt Dokumentationen, macht Imagefilme. Er geht davon aus, dass der Streifen über den Jaguar-Club Ende 2021 fertig sein wird. Dann könnte der etwa 90 Minuten dauernde Film in Programmkinos im kommunalen Raum gezeigt werden. Auf jeden Fall aber soll er als Kauf-DVD erhältlich sein. „Es ist ja kein Film für ein Massenpublikum“, sagt Norbert Kaase.

eter Schütte (70) hat in der Blütezeit des Jaguar-Clubs die Topstars der Musikszene in Herford fotografiert, darunter auch Jimi Hendrix (links) und Cream. Foto: Dominik Rose eter Schütte (70) hat in der Blütezeit des Jaguar-Clubs die Topstars der Musikszene in Herford fotografiert, darunter auch Jimi Hendrix (links) und Cream. Foto: Dominik Rose

Das Ganze ist ein ambitioniertes Projekt, denn es wird ehrenamtlich umgesetzt und durch Spenden und Sponsoren finanziert. „Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon da reingesteckt habe“, sagt Norbert Kaase. Hunderte weitere werden noch hinzukommen. Recherche, Telefoninterviews, Drehtermine vor Ort, Materialsichtung, Filmschnitt, Vertonung – die Liste ist lang.

Im Sinne von Carola Frauli

Der Film soll also weniger dokumentarisch daherkommen, sondern vielmehr die Menschen der Spät-60er-Jahre und ihre Konzerterlebnisse in Herford porträtieren. „Wir wollen im Sinne von Carola Frauli an den Jaguar-Club erinnern“, betont Peter Schütte. Norbert Kaase ergänzt: „Es geht nicht um Jugendkultur, sondern darum, wie es damals wirklich war.“

Carola Frauli hatte seinerzeit dafür gesorgt, dass die Künstler überhaupt in die Location kamen und sich stets bemüht, die Preise für die Liveauftritte im Rahmen zu halten. So kostete eine Eintrittskarte für das Cream-Konzert 1967 maximal 6,50 D-Mark. „Sie war eine ganz besondere Frau“, erinnert sich Peter Schütte an die Gründerin des Jaguar-Clubs, die 2017 im Alter von 96 Jahren starb. Norbert Kaase hat schon vor ein paar Jahren auch Aufnahmen von und mit Carola Frauli gemacht, die in den neuen Film natürlich eingebaut werden.

Ein Foto von Jimi Hendrix

Während Peter Schütte selbst die Auftritte der Stars erlebt und fotografisch begleitet hat („Auf mein Schwarzweißfoto von Jimi Hendrix aus dem Jahr 1967 bin ich auch heute noch total stolz. Das habe ich mit meiner Praktica-Spiegelreflexkamera gemacht.“), kam der fünf Jahre jüngere Norbert Kaase erstmals 1970 in den Jaguar-Club. „Da war das Ende aber schon in Sicht“, sagt Peter Schütte.

Überall gab es jetzt Diskotheken, Live-Konzerte spielten immer weniger eine Rolle. Im Herbst 1970 fand das letzte Gastspiel im Jaguar-Club statt: Die German Bonds traten im Oktober auf. „Der Jaguar-Club an der Mindener Straße war etwas ganz Besonderes“, sagt Peter Schütte, das war einfach eine andere Zeit, eine Zeit voller Abenteuer.“

Idee zum Film ist nicht neu

Norbert Kaase (65) ist Filmemacher aus Bünde. Er hofft, dass er die DVD über den Jaguar-Club Ende 2021 auf den Markt bringen kann. Foto: Dominik Rose Norbert Kaase (65) ist Filmemacher aus Bünde. Er hofft, dass er die DVD über den Jaguar-Club Ende 2021 auf den Markt bringen kann. Foto: Dominik Rose

Der 70-jährige Löhner freut sich schon sehr auf den neuen Film. Norbert Kaase wollte diesen eigentlich schon vor mehr als 20 Jahren drehen. Damals scheiterte das Projekt aber aus verschiedensten Gründen. Jetzt hat der Bünder Filmemacher einen Neuanfang gemacht, „auch, weil Carola Frauli das verdient hat“. Eine Reise in die gute alte Zeit eben.

Wer selbst noch besondere Erinnerungen an die Hochzeit des Jaguar-Clubs hat und/oder sogar Material von damals beisteuern kann (Eintrittskarten, Fotos, Filmaufnahmen, Plakate etc.), sollte sich bei Norbert Kaase melden. Er ist telefonisch unter 05223/993065 oder per Mail an norbert@kaase-film.de erreichbar. Der Bünder betreut übrigens zudem den Facebook­auftritt zum Jaguar-Club/Herforder Scala und kann auch darüber kontaktiert werden.