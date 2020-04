Über Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg hoffen die Gläubigen, bald wieder Gottesdienste in den Kirchen – im Bild die in Obernbeck – feiern zu können. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Seit Wochen müssen die christlichen Gemeinden in Löhne ohne Präsenzgottesdienste auskommen, Jubiläumskonfirmationen werden verschoben, Seniorenbesuche abgesagt und Trauerfeiern sind nur noch im kleinsten Kreis gestattet. Der Preis für die Corona-Prävention ist hoch. Doch die Pfarrer sind sehr engagiert, mit ihren Gemeinden in engem Kontakt zu bleiben.

Chance für die Ökumene

Manfred Pollmeier, zuständig für den katholischen Pastoralverbund WeserWerre, sieht in den schwierigen Umständen zugleich auch eine neue Chance für die Ökumene. „Sieben Gemeinden aus drei Konfessionen bieten reihum die Gottesdienst-Videos für den Sonntag an. Das ist doch eine wunderbare Gemeinschaftsaktion“, lobt der Geistliche. Zugleich bedauert Pollmeier aber, dass am vergangenen Sonntag, dem sogenannten „Weißen Sonntag“, das Sakrament der Erstkommunion für zwölf Kommunionkinder in Vlotho abgesagt werden musste. „Ich hoffe sehr, dass wir vom 4. Mai an wieder Gottesdienste feiern dürfen“, fügt er hinzu.

Besondere Einschränkungen bei Trauerfeiern

Besonders von Einschränkungen betroffen sind derzeit die Trauerfeiern. Thomas Struckmeier ist jeweils anteilig als Pfarrer in den Gemeinden Löhne-Ort und Obernbeck tätig. Er hat seit Beginn der neuen Regelungen bereits acht Beerdigungen vollzogen, „alle mit kaum mehr als zehn Trauergästen“, wie er sagt. Das „soziale Ereignis“, das als letzte Ehre für den Verstorbenen von dessen Familie in der Regel als tröstlich empfunden werde, sei spürbar reduziert. „Ist ein Arzt unter den Trauergästen, kommt er womöglich erst gar nicht“, weiß Struckmeier. Auch das seelsorgerische Nachgespräch sei als Telefonat nicht in der Intensität mit einem Besuch zu vergleichen.

Basis-Seelsorge durch die Gemeinde

Diese Situation kennt auch Pfarrer Rolf Bürgers aus Obernbeck. Doch es ist ihm wichtig, auch positive Signale in dieser besonderen Zeit wahrzunehmen. „Ich stelle fest, dass in den Gemeindegruppen ein reger Austausch herrscht. Einer kümmert sich um den anderen. Das ist so etwas wie Basis-Seelsorge durch die Gemeinde selbst“, freut er sich. Auch im täglichen Erleben stellt Bürgers fest, dass sich die Menschen sehr diszipliniert, aber trotzdem herzlich verhalten. „Da unterhält man sich, natürlich unter Berücksichtigung von Abstandsregeln, mal eben über den Gartenzaun oder vom Fahrrad aus“, hat der Geistliche beobachtet.

Junge Leute gut vernetzt

Auch in der zu Gohfeld gehörenden Gemeinde auf dem Wittel stellt Pfarrer Uwe Stintmann fest, dass besonders die jungen Leute untereinander digital gut vernetzt sind. Das freut den synodalen Jugendpfarrer ganz besonders. „Wir haben zum Beispiel unseren Konfirmanden als Ostergruß eine Kleinigkeit vor die Tür gestellt. Das kam sehr gut an“, berichtet er. In seiner Kirche lägen immer Gebetsimpulse aus, das Gotteshaus sei für die persönliche Andacht auch geöffnet, betont Stintmann. Wichtig ist ihm auch, dass in Zeiten reduzierter Trauerzeremonien eine Andachtskerze in der Kirche entzündet werden kann. „Die Menschen nehmen das wahr, das tut ihnen offenbar gut“, hat er beobachtet.