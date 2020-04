Von diesem Donnerstag an nehmen auch die weiterführenden Schulen (Bertolt-Brecht-Gesamtschule, Städtisches Gymnasium, Goethe-Realschule, Städtische Realschule) in Löhne den Unterrichtsbetrieb in Teilen wieder auf.

Von Gabriela Peschke

In der Bertolt-Brecht-Gesamtschule starten in diesen Tagen 130 Schüler der Klassenstufe 10, 60 Schüler aus dem Jahrgang Q2 können freiwillig am Unterricht teilnehmen. „Die Klausuren sind geschrieben, wir konzentrieren uns jetzt auf die Fragen speziell in den Abifächern“, sagt Schulleiterin Daniela Gehring.

Für die Zehntklässler sind die zentralen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik in der üblichen Form zwar ausgesetzt, aber Klassenarbeiten werden geschrieben. Der Zehnerjahrgang sei gedrittelt, auf großzügigen Lernabstand werde geachtet, sagt Gehring. „Wir warten auf die nächsten Verfügungen ab Anfang Mai. Denn derzeit können wir zum Beispiel keinen Hauswirtschafts- oder Sportunterricht anbieten. Wie will man zum Beispiel bei der vorgeschriebenen Abstandsregelung miteinander kochen? Das geht ja gar nicht“, führt sie aus.

Zunächst werde an einem Tag ein Fach unterrichtet und mit Übungen begleitet, am nächsten Tag ein anderes. „So wollen wir das Programm langsam hochfahren“, erläutert die Schulleiterin. Dies sei eine anspruchsvolle Aufgabe – auch vor dem Hintergrund, dass Lehrer, die zur Risikogruppe gehörten, nicht in den Unterricht einbezogen werden könnten.

Auch der organisatorische Aufwand, wie die regelmäßige Reinigung aller Kontaktflächen, sei erheblich. „Aber wir bemühen uns, die ganze Angelegenheit mit Augenmaß zu handhaben. Der menschliche Faktor soll das Entscheidende bleiben bei allem, was wir in dieser Ausnahmesituation tun“, fasst Daniela Gehring die Haltung ihrer Schule zusammen.

Kommunikation eminent wichtig

Am Städtischen Gymnasium seien ab Donnerstag gut 220 Schüler des Zehner- und des Qualifikationsjahrgangs Q2 wieder im Haus, sagt Anja Backheuer. Die angehenden Abiturienten konzentrierten sich auf die Prüfungsfächer, bei den zehnten Klassen wolle man den Fokus auf die Fächer legen, in denen Arbeiten als Ersatz für die zentralen Prüfungen geschrieben werden müssten. Hier sei aber noch eine Abstimmung mit den anderen Schulen vorgesehen, betonte die Schulleiterin.

„Es kommen ständig neue Informationen, und man muss mit vielen unterschiedlichen Menschen kommunizieren“, sagt Backheuer. Dazu zählen Kollegium, Schüler und Eltern sowie Behörden und Ämter. „Schließlich haben wir auch noch die rund 800 übrigen Schüler zu betreuen, die weiterhin im Remote-Verfahren lernen“, fügt sie hinzu. Wichtig ist der Schulleiterin, dass in dieser anspruchsvollen Zeit die Beziehungsebene zu den Schülern bestmöglich aufrecht erhalten bleibt. „Da machen die Kollegen einen Super-Job“, lobt sie.

Digitaler Unterricht für die Unterstufen

Ähnliche Umstände beschreiben die Leiterinnen der beiden Realschulen. In Gohfeld kommen ab Donnerstag 70 Zehntklässler wieder zur Goethe-Realschule. Die Klassen 5 bis 9 werden weiterhin durch Aufgaben betreut, die sie sich aus einer Box an der Schule abholen und analog bearbeiten können, sagt Schulleiterin Heike Goldstein. „Einige Schüler kommen mit dem Bus zu uns. Wir haben sie gebeten, dabei Masken zu tragen“, verweist Heike Goldstein auf die Sicherheitsvorkehrungen.

Auch im Schulgebäude werden die Hygieneregeln streng eingehalten. „Wir haben die drei Zehnerklassen in sechs Gruppen aufgeteilt, alle sitzen mit dem nötigen Abstand. Auch die Reinigungsvorschriften werden genauestens beachtet“, versichert sie. Die Schüler werden in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils vier Stunden pro Woche unterrichtet, hinzu kommen ein Wahlpflichtfach, Naturwissenschaft und Sozialkunde. Bis zum 4. Mail 2020 werden die Schüler zunächst von 8 bis 13 Uhr anwesend sein.

Kornelia Wilken-Klocke empfängt an der Städtischen Realschule 66 angehende Abschluss-Kandidaten. Der Unterricht konzentriert sich zunächst auf die Hauptfächer, in der nächsten Woche sollen dann zusätzliche Bausteine hinzukommen. Auch an der Städtischen Realschule wird die plötzliche Wiederaufnahme des Unterrichts als organisatorisches Großprojekt empfunden. „Es gibt laufend Änderungen, da muss man sehr flexibel sein“, sagt Schulleiterin Kornelia Wilken-Klocke. Doch auch sie ist zufrieden, wie gut das Kollegium zusammenhält und gemeinsam die Herausforderung meistert. „Alle bemühen sich – mehr können wir in dieser Situation nicht tun“, sagt sie.