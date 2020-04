So sieht der Prototyp aus. Foto: Like a bird

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Das Löhner Mode-Start-up „Like a Bird“ will nun Gesichtsmasken mit einer besonderen Botschaft sowie aus 100 Prozent organischen Stoffen fertigen. Anfang Mai soll die Produktion in Löhne beginnen. Die ersten Prototypen sind bereits genäht.

„In Kooperation mit einem anderen Fair-Fashion-Brand-Unternehmen haben wir uns entschieden Masken aus 100 Prozent Organic-Cotton zu produzieren, die bis zu 90 Grad waschbar sind“, sagt Tanja Kliewe-Meyer, Gründerin von „Like a Bird“.

Generell ist das Start-up für eine Maskenpflicht beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr. Das Beispiel Jena zeige, dass dies mehr als sinnvoll sei und sich jeder so vor dem Virus schützen könne. Da die Vorbestellungen über den Online-Shop des Start-ups gut anlaufen, soll die erste Produktion bereits am 4. Mai in Löhne fertig sein.

Teil der Erlöse soll gespendet werden

„Wir bieten zudem eine Firmenproduktion ab einer Menge von 250 Stück an, mit Lieferzeiten von 15 bis 21 Kalendertagen, je nach Farbe“, berichtet Tanja Kliewe-Meyer: „Wir wollen damit einen guten und hochwertigen Beitrag zur Maskenempfehlung in NRW leisten.“

Einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Masken möchte das Start-up der Bewegung „She does future“ aus Bad Oeynhausen spenden, „um so die tolle und kreative Geschäftsidee am Leben zu halten“.

Erst vor wenigen Wochen war das Start-up für eine nachhaltige Modekollektion mit dem „Green-Product-Award“ ausgezeichnet worden.