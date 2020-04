Einsatzkräfte löschen das Feuer in dem Kleintransporter. Foto: Axel Flaake

Löhne (LZ). Zu einem Pkw-Brand sind Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuerwache Löhne nach Gohfeld ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Löhner Straße/Weihestraße stand der silberne Kleinbus bereits komplett in Flammen.