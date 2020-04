Bei Arbeiten an einem Motorrad ist es in der Garage am Pickertweg in Obernbeck zu einem Brand gekommen. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Bei einem Brand in der Garage eines Wohnhauses am Pickertweg in Obernbeck ist am Mittwochabend ein junger Mann (22) schwer verletzt worden. Mit dem Rettungshubschrauber musste er umgehend zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik gebracht werden. Laut Polizei erlitt der Löhner erhebliche Verletzungen im Gesicht.