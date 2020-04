Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Die ersten Ulenburger Erdbeeren sind reif. Dass sie zum Wochenende ihren Weg auf Tisch und Teller der Löhner Familien nehmen können, ist nicht zuletzt einer gut organisierten Erntelogistik zu verdanken. Die hatte Unternehmerin Katharina Martha Eßer in diesem Jahr aber nicht allein in der Hand.

Am Donnerstagabend sind sie endlich eingetroffen, die lang erwarteten Erntehelfer aus Rumänien. Acht Männer sind am Düsseldorfer Flughafen gelandet. „Endlich“, wie Katharina Eßer erleichtert sagte. Denn zweimal schon musste der Arbeitsstart verschoben werden, weil die Flüge abgesagt wurden.

So hat es vor ein paar Wochen noch in den Erdbeertunneln aus: Katharina Martha Eßer mit Elli und Mann Kim Marc Brockmeyer kontrollieren die Pflanzen Foto: Dominik Rose So hat es vor ein paar Wochen noch in den Erdbeertunneln aus: Katharina Martha Eßer mit Elli und Mann Kim Marc Brockmeyer kontrollieren die Pflanzen Foto: Dominik Rose

„Wir hängen in einer langen Entscheidungskette mit drin. Dazu gehören Ordnungs- und Gesundheitsamt, der Flughafen und die Airline in Deutschland und Rumänien sowie auch die rumänischen Behörden und die Herkunftsorte der Arbeiter“, erläuterte Eßer. Durch die Ausgangssperren im Heimatland der Erntehelfer habe sich die Planung deutlich verzögert.

Zusätzlicher Wohnraum für Erntehelfer

„Jetzt sollen nach und nach noch weitere Helfer kommen“, stellte Katharina Eßer in Aussicht. Insgesamt etwa 30 Arbeiter beschäftigt die Familie Eßer in der ganzen Saison, die durchaus schon im Januar mit vorbereitenden Arbeiten startet und bis zum Oktober geht.

Die Arbeiter werden unter den gültigen Hygienevorschriften eingesetzt. Das bedeutet, so Eßer, dass auf Sicherheitsabstände geachtet wird und bei einem Abstand von weniger als zwei Metern Masken und Handschuhe getragen werden müssen. Auch bei der Unterbringung habe man Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

„Wir haben zusätzlichen Wohnraum angemietet und werden die Räume nur mit der jeweils halben Personenzahl belegen“, erklärte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das ist in unser aller Interesse. Denn wir möchten, dass wir alle gesund bleiben“, fügte sie hinzu.

Selbst pflücken möglich?

An diesem Freitag in den frühen Morgenstunden pflücken die Erntehelfer die ersten Ulenburger Erdbeeren für den Verkaufsstart. Es handelt sich dabei um die Sorte „Elli“ , die besonders früh reif wird. „Eine Züchtung, an der ich selbst mitgewirkt habe“, wie Katharina Eßer verriet. Die jüngsten Sonnentage haben der Fruchtreife dabei in die Hände gespielt. Allerdings: „Wir brauchen auch dringend Regen“, so Eßer, „denn auch durch den Wind ist der Boden derzeit sehr, sehr trocken“.

Die „frischen Früchtchen“ gibt es voraussichtlich am Freitag von 14 Uhr an, an der bekannten Verkaufsstelle am Pendlerparkplatz Nahe der A30 zu kaufen. Ob es in diesem Jahr auch möglich ist, Erdbeeren selbst zu pflücken, will Familie Eßer erst noch mit den zuständigen Behörden abstimmen. Eingeplant sei es jedoch, dass sich Jedermann auf dem Feld am Becker Krug die Erdbeeren selbst pflücken könne.