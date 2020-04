Eine bunte Schar fröhlicher Läufer aus allen Altersklassen am Start: Diese Aufnahme entstand beim Widufix-Lauf, der 2018 in Hiddenhausen stattfand. In diesem Jahr sollte der Benefizlauf für Ausbildungsplätze in Löhne über die Bühne gehen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung abgesagt worden.

Löhne/Herford (WB). Jetzt hat es auch den Widufix-Lauf erwischt: Das Sportevent für jedermann und für den guten Zweck sollte in diesem Jahr eigentlich am 21. Juni in Löhne stattfinden – im Rahmen des „Mennighüffener Sommers“. Doch die Corona-Pandemie macht auch bei dieser Veranstaltung einen Strich durch die Planung.

Alexander Fürst, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford (IWKH), die den Lauf seit Jahren ausrichtet, äußert sein Bedauern: „Die Vorbereitungen mit der Stadt Löhne und der Kaufmannschaft in Mennighüffen waren schon weit gediehen. Die Streckenplanung war abgeschlossen und die Beteiligung der Löhner Wirtschaft bemerkenswert gut.“

Die ohnehin schon große Anzahl der Sponsoren sei in Löhne nochmal gestiegen. Aber das gesundheitliche Risiko für die Läuferinnen und Läufer sei einfach zu hoch. „Wir wollen auf keinen Fall, dass sich jemand mit dem Virus infiziert und die Gesundheit gefährdet wird“, teilt Fürst mit.

Damit das gute Ziel des Widufix-Laufes – die finanzielle Förderung von Ausbildung im Kreis Herford – trotzdem erreicht werden kann, soll der Lauf nicht ersatzlos gestrichen sondern nur verschoben werden. Die Veranstaltung soll jetzt ein Jahr später stattfinden – im Juni 2021. Auch an der Verbindung zum „Mennighüffener Sommer“ solle festgehalten werden, sagt Anja Schwengel, die bei der IWKH für Ausbildung zuständig ist. Viele Hauptsponsoren hätten bereits eine ähnliche Unterstützung wie in diesem Jahr angekündigt.

Mehr als 200 neue Ausbildungsstellen

Der Arbeitgeberverband Herford hat derweil entschieden, trotz der Absage in diesem Jahr die Ausbildungsaktivitäten der IWKH mit 20.000 Euro zu unterstützen. Auch die Sparkasse Herford und die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford spenden jeweils 2500 Euro für den guten Zweck. Der Gesamtbetrag in Höhe von 25.000 Euro steht Betrieben zur Verfügung, die bereit sind, erstmalig oder zusätzlich auszubilden.

Der Widufix-Lauf findet seit 2005 statt und ist ein Benefizlauf für mehr Ausbildung. Durch diese Veranstaltungen konnten bislang mehr als 200 neue Ausbildungsstellen geschaffen werden. Der Lauf findet jährlich wechselnd an einem Ort im Kreis Herford statt. Bei der ersten Auflage in Löhne am 20. Juni 2010 nahmen 1650 Läuferinnen und Läufer teil. Mit Einnahmen in Höhe von 36.545 Euro wurden zehn Ausbildungsplätze eingerichtet.

Der WidufixLauf in Löhne wurde vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler als „Ort in Deutschland, Land der Ideen“ ausgezeichnet. Der damalige NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement nahm als Läufer an der Veranstaltung teil.