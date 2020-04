Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse ist Silke Buhr die Freude deutlich anzusehen. Bei der 70. Verleihung des Deutschen Filmpreises ist die gebürtige Löhnerin in der Kategorie „Bestes Szenenbild“ für ihre Mitarbeit an dem Spielfilm „Berlin Alexanderplatz“ ausgezeichnet worden.

Löhne/Berlin (WB). Wegen der Corona-Krise ist in diesem Jahr alles anders: Es ist kurz vor Mitternacht, als Silke Buhr am späten Freitagabend erfährt, dass sie zum vierten Mal den Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Bestes Szenenbild“ gewonnen hat. Diesmal kann die gebürtige Löhnerin die Lola nicht persönlich entgegen nehmen. Denn statt einer pompösen Preisverleihungsgala vor großem Publikum gibt es aufgrund der Corona-Beschränkungen nur eine Fernsehsendung ohne Zuschauer.

Die Nominierten verfolgen die Live-Übertragung aus den heimischen vier Wänden. So auch Silke Buhr. Sie ist per Videochat aus ihrem Wohnzimmer zugeschaltet. Als sie sich für den Preis bedankt, ist der Jubel ihrer Familie im Hintergrund zu hören. Redakteur Malte Samtenschnieder hat mit der Preisträgerin über diesen besonderen Abend gesprochen.

Anders als zuvor waren Sie diesmal bei der Preisverleihung nicht vor Ort, sondern per Videotelefonat zugeschaltet. Wie haben Sie dieses besondere, der Corona-Krise geschuldete Veranstaltungsformat empfunden?

Silke Buhr: Zunächst das Positive: Diese Veranstaltung werde ich, und werden wir wohl alle, ganz sicher nie mehr vergessen. Alles war etwas eckig, technisch, nicht perfekt und, bei aller Professionalität, zwangsläufig improvisiert. Und das in einer Branche, wo alles immer hyperperfekt erscheinen soll, viel perfekter als die Realität. Das fand ich dann doch irgendwie sympathisch. Denn die Veranstalter, die Deutsche Filmakademie, haben trotzdem alles dran gesetzt, uns zu ehren. Mit allen extrem eingeschränkten Mitteln, die ihnen noch zur Verfügung standen. Das finde ich bemerkenswert.

Sie haben im Vorfeld bereits dreimal eine Lola erhalten. Stellt sich beim vierten Mal Routine ein, oder haben Sie diesmal genauso gespannt und nervös auf das Ergebnis gewartet wie sonst auch?

Buhr: Ich denke, hier kann sich keine Routine einstellen. Denn bei aller Leistung gehört dann am Ende doch auch noch sehr viel Glück dazu, die Trophäe auch wirklich zu erhalten. Meine Konkurrenz war stark. Zudem waren wir in diesem Jahr vier Kandidaten statt normalerweise drei. Ich habe wirklich nicht ernsthaft damit gerechnet, dass die Wahl hier auf uns fällt, auch wenn das vorher immer alle gesagt haben. Deshalb war ich zunächst ganz entspannt. Aber dann plötzlich, als mein Name verkündet wurde, war ich doch nervös und etwas überfordert mit der Technik und in Sorge, ob das überhaupt alles klappt. Diesmal mussten wir ja viel mehr selbst mitmachen als in den anderen Jahren.

Was macht das Szenenbild von „Berlin Alexanderplatz“ aus Ihrer Sicht preiswürdig?

Buhr: Ich finde nicht nur das Szenenbild preiswürdig, sondern den ganzen Film. Es ist wirklich eine schöne Aufgabe, an so einem Werk überhaupt mitwirken zu dürfen. So ein Angebot kommt ja auch nicht alle Jahre. Das Drehbuch ist großartig, die Vision und Interpretation sind wirklich etwas Besonderes. Sehr historisch und zugleich sehr modern. Alles aus einem Guss, trotz der vielen Gewerke, die daran arbeiten. Wie aus einer Hand. Auch Musik, Schnitt, alles. Und dann auch noch fantastische Schauspieler. Das haben wir alles unserem wirklich sehr begabten und visionären Regisseur Burhan Qurbani zu verdanken, der die einzelnen Fäden in der Hand hält, und sehr kunstvoll verknüpft hat. Der Film hat einen tollen Look, ist ein Film-Erlebnis auf allen Ebenen, und ich denke, dass es das ist, was die Akademiemitglieder überzeugt hat.

Sie gehören seit 2019 auch der Oscar-Akademie an. Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie 2020 bereits mit abgestimmt?

Buhr: Leider noch nicht, denn ich bin etwas zu spät eingetreten. Aber 2021 gebe ich dann mein Bestes. Bezüglich der Mitgliedschaft war es so, dass ich zunächst in einer Zeitung, beziehungsweise im Internet, davon erfahren habe, und dass Kollegen mich darauf ansprachen, dass die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ neue Mitglieder „berufen“ hat und ich dabei wäre. Kurz danach kam ein Anschreiben per E-Mail. Wie ich dann erfahren habe, werden in jedem Jahr – auch weltweit – Filmschaffende aufgrund ihrer Leistungen ausgewählt, die dort eintreten „dürfen“. In dem Jahr waren es besonders viele Frauen, die – wie so oft – auch in der „Academy“ stark unterbesetzt sind. Vielleicht hatte ich auch deshalb Glück?! Aber sicherlich hat es geholfen, dass sowohl „Das Leben der Anderen“ einen Oscar gewonnen hat, als auch „Werk ohne Autor“ nominiert war, und somit die Filme dort bekannt sind. Ob mich zudem auch jemand persönlich vorgeschlagen hat, weiß ich nicht. Er oder sie hat sich bisher nicht bei mir zu erkennen gegeben.

An welchen Projekten arbeiten Sie aktuell?

Buhr: Zurzeit arbeite ich – eigentlich – an dem Projekt der Regisseurin Aelrun Goette „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Es handelt von der Modewelt in der DDR, ein sehr interessantes Thema. Die Vorbereitungen wurden aber wegen der Corona-Krise abgebrochen, und nun warten wir und hoffen sehr, dass wir das Projekt überhaupt noch in diesem Jahr drehen können. Die Krise trifft uns alle hart, denn nichts wird momentan mehr gemacht. Alles steht, und fast alle, die man am Freitag auf dem Bildschirm gesehen hat, warten gerade, was nun passiert, ohne Arbeit und Einkommen. Das betrifft einen Großteil der Künstler, Schauspieler und Filmschaffenden. Das ist nicht einfach.

Gibt es für Sie als Wahl-Berlinerin noch einen persönlichen Bezug nach Löhne? Sind Sie gelegentlich in Ihrer Geburtsstadt zu Gast?

Buhr: Leider sehr selten. Ich habe dort noch einige, wenige Kontakte. Vielleicht komme ich bald mal wieder vorbei.

Zur Person

Zum vierten Mal nach 2006, 2011 und 2015 hat die gebürtige Löhnerin Silke Buhr in diesem Jahr den Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Bestes Szenenbild“ erhalten – diesmal für ihre Mitarbeit an dem deutsch-niederländischen Spielfilm „Berlin Alexanderplatz“.

Die 53-Jährige gehört seit langem zu den gefragtesten und meist beschäftigten Szenenbildnerinnen in der Branche. Nach der Tischlerlehre studierte sie Innenarchitektur in Detmold. Es folgte ein Aufbaustudium Szenenbild in München. Seit 1997 hat sie für diverse Kino- und Fernsehproduktionen das Szenenbild gestaltet.

Zu Silke Buhrs größten Erfolgen gehört die Mitarbeit an dem Film „Das Leben der Anderen“, wofür sie 2006 ihre erste Lola erhielt. Der Film wurde zudem bei der Oscar-Verleihung 2007 als „bester nicht-englischsprachiger Film“ ausgezeichnet.

2011 folgte ein Deutscher Filmpreis für das Szenenbild des Historiendramas „Poll“. 2015 bekam sie die Auszeichnung für die Mitarbeit an dem Cyberthriller „Who am I – Kein System ist sicher“.

Die Künstlerin lebt mit ihrer Familie in Berlin.