Von Kristin Wennemacher

Löhne (WB). In Zeiten des Coronavirus wird die Forderung immer größer, Berufstätige mit viel Menschenkontakt besser zu schützen. Aus diesem Grund stellt die Henke Gruppe Gesichtsschirme her . Nun hat das Unternehmen 120 Gesichtsschirme an die Spedition Kemena in Gohfeld gespendet.