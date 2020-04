Der Fassadenanstrich der Wohn- und Geschäftshäuser an der Alten Bünder Straße wird mit Fördermitteln unterstützt. Foto: Lydia Böhne

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Neue Ziegel für das Dach, frische Farben an der Fassade oder ein neuer Zaun entlang des Grundstückes – das alles sind Maßnahmen, die die Bezirksregierung Detmold in Zusammenarbeit mit der Stadt Löhne aus dem Topf des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in der Werrestadt bereits finanziell fördert. Doch es gibt bestimmte Voraussetzungen, die bei der Beantragung der Fördergelder beachtet werden müssen.