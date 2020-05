ür Pflegedienstleiter Axel Hofsäß vom Seniorenzentrum an der Werre hat die Nachricht arbeitsreiche Tage sowie einige Konferenzen mit den Mitarbeitern nach sich gezogen Foto: Louis Ruthe

Löhne (WB/lmr). Für die Angehörigen und Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen ist es am Mittwoch die erhoffte Nachricht gewesen, als von der Corona-Konferenz aus Bund und Ländern zu vernehmen war, dass Besuche in diesen Einrichtungen zum Muttertag wieder möglich sind. Für Pflegedienstleiter Axel Hofsäß vom Seniorenzentrum an der Werre hat die Nachricht arbeitsreiche Tage sowie einige Konferenzen mit den Mitarbeitern nach sich gezogen.