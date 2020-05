Torsten Janke steht in seinem Garten vor seinem Gewächshaus, in dem nicht nur Geranien überwintern sondern auch die Jungpflanzen vorgezogen werden. Foto: Gabriela Peschke

Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Die Parzellen am Ulenburger Weg sind gepflegt, es grünt und blüht in den Schrebergärten der rund 30 Pächter. „Die Corona-Bestimmungen haben uns viel freie Zeit beschert. Da ist die Gartenarbeit eine willkommene Abwechslung“, sagt Torsten Janke. Seit 25 Jahren bewirtschaftet er eine knapp 400 Quadratmeter große Parzelle. Die vergangenen Wochen hat er genutzt, um vieles in seinem Garten zu renovieren und neue kreative Ideen umzusetzen.

Stolz auf Hochbeet

Besuch in der Kleingartenanlage in Löhne Fotostrecke

Foto: Gabriela Peschke

Ein Herz aus Buchsbaum em­pfängt den Besucher gleich hinter dem Eingangstor. Darin hat Janke Erdbeeren und Mohn gepflanzt. „Auf die freien Flächen kommen noch Zucchini und Tomaten“, erläutert er und verweist auf sein Gewächshaus weiter hinten, wo er die Jungpflanzen vorzieht. Besonders stolz ist Torsten Janke auf sein neues Hochbeet, das er in jüngster Zeit erst fertiggestellt hat. Hier finden Salat- und Kohlrabi-Pflanzen Schutz unter lichten Doppelstegplatten. „An den Eisheiligen kann es noch mal kalt werden“, mahnt Janke mit Blick auf die Tage bis zum 15. Mai.

Knospen duften

Freudig führt der erfahrene Hobbygärtner durch seine Anpflanzungen. Neben Gemüse, Kräutern und Obst wachsen hier auch seltene Rosen. „Riechen Sie mal: Die Knospen der ‚Charles de Mille‘ duften nach Moos“, verspricht er und zieht eine Rosenranke hinter einem blau leuchtenden, recycelten Zierfenster hervor. Jankes verwunschener Garten ist voller Überraschungen: Ein Bachlauf säuselt, im Bienenhotel in der alten Zinkwanne brummelt es. Ein knorriger Kirschbaum, umrankt von einer Rose und einer Clematis, überwuchert eine Laube. Daneben befindet sich ein eigens angelegter Schattengarten. „Hierhin habe ich alle Pflanzen umgesetzt, die mehr Wasser brauchen“, erklärt er seine Anpassung an die regenarmen Sommer.

Kräuerbad in Zinkwanne

Auch ein „Kräuterbad“ hat Janke für diese Saison neu geschaffen: eine Zinkwanne nämlich, in der mediterrane Kräuter unter wärmespendenden Tonscherben gedeihen. Nebenan duftet es nach Minze: Orangenminze und Pfefferminze, Spearmint und marokkanische Minze wachsen Seite an Seite. Torsten Janke hat sichtlich Freude an der bunten Vielfalt in seinem Garten. „Es macht zwar viel Arbeit, aber ich genieße es, wenn alles sprießt“, sagt er.

Schwätzchen mit Abstand

Und damit ist er nicht allein. Zahlreiche Kleingärtner haben in den vergangenen Wochen ihre Parzellen „auf Vordermann gebracht“, wie Janke sagt. „Eine echte Alternative statt nur zuhause zu sitzen“, fügt er hinzu. Die Kleingartenanlage sei zwar die ganze Zeit für Besucher gesperrt gewesen, aber die Pächter seien oft zugegen. „Wir halten natürlich die Abstandsregeln ein. Es gibt auch keine Geburtstagsfeiern oder Grillpartys auf den Parzellen“, sagt er. Aber: „Das Schwätzchen über den Gartenzaun, das muss sein!“

Kaffeetrinken zur Baumblüte ausgefallen

Janke bedauert, dass es neben organisatorischen Veränderungen wie dem Ausfall der Jahreshauptversammlung oder dem Tag des Offenen Gartentors während der Zeit der Corona-Schutzmaßnahmen auch das traditionelle Kaffeetrinken zur Baumblüte mit dem Seniorenheim nicht gegeben hätte. „Das vermissen wir. Wir hoffen, dass wir es zu anderer Gelegenheit nachholen können.“

Parzellen werden frei

Wer Interesse an einem Kleingarten hat, für den bietet die Anlage in Mennighüffen in diesem Jahr Gelegenheit zum „Quereinstieg“: Drei Parzellen werden frei. Janke rät, sich im Bedarfsfall direkt an den Vorstand des Vereins, Ulrich Hesse, zu wenden.

Tipps vom Experten

Torsten Janke hat einige Tipps, passend zur Jahreszeit, zum erfolgreichen Gärtnern zusammengestellt.

- Wenn Gehölzpflanzen, zum Beispiel der Oleander, Frost gekriegt haben, ganz kurz zurückschneiden. Sie grünen wieder aus.

- Gegen Blattläuse hilft mehrmaliges Absprühen mit einem Wasser-Seifen-Gemisch (einen Spritzer Spülmittel auf 0,5 Liter Wasser). Zweimal spritzen, dazwischen jeweils einen Tag Pause. So werden Läuse und Larven vernichtet.

- Buchsbaumrückschnitt im Mai oder Juni am besten an einem bedeckten Regentag erledigen. Wenn er bei Sonne geschnitten wird, „verbrennen“ die Schnittstellen – es sei denn, man deckt die Pflanze nach dem Schnitt ab.

- Brennnesseln sollte man durchaus wachsen lassen. Sie dienen Schmetterlingen zur Eiablage und die Raupen ernähren sich später von den Blättern.

- Glanzkäfer sind trotz ihrer Schönheit Schädlinge. Sie zerfressen die Blätter. Daher sofort absammeln.

Ganz wichtig: Während der „Eisheiligen“ bis Freitag dieser Woche müssen frostem­pfindliche Pflanzen abgedeckt oder gegebenenfalls erst später ausgepflanzt werden. Bohnen, wenn sie schon gelegt sind, vorsichtshalber mit einem Fleece schützen.