Löhne (WB/wa). Das war „veruntreuende Unterschlagung“: So wertete Amtsrichter Dr. David Cornelius am Dienstag bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen die Tat eines 31-jährigen Angeklagten aus Löhne. Der Mann war als Paketzusteller bei einem Unternehmen angestellt und hatte dabei vier Pakete geöffnet und Waren im Wert von 3000 Euro einbehalten. Dafür verhängte das Amtsgericht nun eine hohe Geldstrafe.

Schnell waren die Verfahrensbeteiligten von der Schuld des Mannes überzeugt, da dieser sie auch selbst sofort zu Beginn der Verhandlung eingeräumt hatte. „Das ist korrekt, dem ist nichts beizufügen“, erklärte er nach Verlesung der Anklageschrift.

Sendungen wieder verschlossen

Diese stellte fest, dass der Mann während einer Zustellungsfahrt im November des Jahres 2018 im Raum Löhne vier Pakete geöffnet, daraus drei Smartphones im Wert von 3000 Euro entnommen und anschließend in sein Auto gebracht hatte.

Die Sendungen hatte er dann wieder verschlossen, wie das Gericht während der Verhandlung feststellte. Im Anschluss flog die Sache auf und der Mann stimmte über einen „Aufhebungsvertrag“ mit seinem Arbeitgeber der Kündigung zu.

Mobiltelefone weiterverkauft

Die teuren Mobiltelefone hatte der Beschuldigte nach eigenem Eingeständnis weiterverkauft, und zwar „gewinnbringend an bis heute unbekannte Dritte“, wie der Staatsanwalt in diesem Zusammenhang feststellte. Was ihn zu seiner Tat veranlasst habe, könne er sich selbst nicht erklären, beteuerte der 31-Jährige auf Nachfrage des Richters. „Das war ein Blackout“, fügte er hinzu. Auch Geldsorgen seien nicht das Pro­blem gewesen, denn „ich hatte genug Ersparnisse“.

Es handele sich um eine „veruntreuende Unterschlagung“, stellte der Richter am Ende des Verfahrens fest. Der Mann habe wissen müssen, dass er für seinen Arbeitgeber in einem sensiblen Bereich tätig war und somit leicht an wertvolle Postsendungen gelangen konnte. Dies habe er zu seinem Vorteil ausgenutzt.

Richter folgt Plädoyer des Staatsanwaltes

Der Bitte des Angeklagten in seinem Schlusswort, eine Geldstrafe zu verhängen, die nicht im polizeilichen Führungszeugnis auftauche, entsprach der Richter nicht. „Selbst wenn ich nur einen Tagessatz verhänge, steht das leider drin“, erklärte er dem Angeklagten.

In seinem Urteil folgte der Richter dem Plädoyer des Staatsanwalts, der die Tat als „versuchten Betrug“ wertete. 90 Tagessätze zu je 40 Euro muss der Mann nun neben seinen eigenen Prozesskosten zahlen. Das Urteil wurde noch im Saal rechtskräftig.