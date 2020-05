Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Die Eisenbahnüberführung an der Koblenzer Straße soll saniert werden. In welcher Form und mit welchen möglichen Konsequenzen, darum ging es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Löhne. Eine endgültige Klärung steht jedoch noch aus.