Löhne (WB). Bessere Beleuchtung, ein Tempolimit und deutlichere Fahrbahnmarkierungen: Das fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat unter anderem in einem Antrag zur Verbesserung der Rad- und Gehwegverbindung zwischen Obernbeck und Mennighüffen. Besonders Schüler und Familien sollen von einer verbesserten Infrastruktur schon bald profitieren. Über den Antrag soll am Mittwoch, 27. Mai, von 18 an im Rat der Stadt Löhne in der Werretalhalle diskutiert werden.