Die Polizei rückte am Samstag zu einem Supermarkt in Löhne aus. Dort hatte ein Mann (39) die Corona-Schutzverordnung missachtet. Er trug keine Maske und hustete absichtlich. anschließend schlug er einem Kunden ins Gesicht. Foto: dpa

Löhne (WB). Ein 39-Jähriger aus Bad Salzuflen hat in einem Einkaufsmarkt an der Albert-Schweitzer-Straße die Regeln der Corona-Schutzverordnung missachtet, in dem er keinen erforderlichen Mundschutz trug. Zudem hustete er laut Polizei mehrfach absichtlich und unterstrich seine Verhalten mit den Ausrufen “Corona„. Anschließend flogen die Fäuste.