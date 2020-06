Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Der Kleiderladen „Von mir zu Dir“ erhält weiterhin jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2500 Euro durch die Stadt Löhne. Das hat der Rat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Angesichts der Wertschätzung für diese Einrichtung wirft das WESTFALEN-BLATT einen Blick in den Second-Hand-Laden in Löhne-Ort.