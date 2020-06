Bürgermeister Bernd Poggemöller würdigte die langjährige Mitwirkung der Ratsfrau und ihr Engagement in weiteren Ämtern, darunter im Schulausschuss und im Jugendhilfeausschuss. Mit einem Blumenstrauß und einem Präsentkorb bedankte sich der Bürgermeister bei der Studienrätin und Ehefrau von Tim Ostermann für ihren Einsatz. Christine Kämper-Ostermann tritt aus persönlichen Gründen zurück.

Im Gespräch mit dieser Zeitung signalisierte sie Enttäuschung über das menschliche Miteinander in der eigenen Fraktion. Dennoch betonte sie: „Die Arbeit in Rat und Ausschüssen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.“

Zwei neue Gesichter in der Ratsfraktion

Als Nachfolgerin ist Claudia Sturm als neues Ratsmitglied offiziell verpflichtet worden. Sie ist Inhaberin des Restaurant- und Cateringbetriebs „Haus Flores“ an der Bergkirchener Straße. Claudia Sturm rückte über die Reserveliste der CDU nach. Die Mennighüffenerin wird die CDU-Fraktion zukünftig im Jugendhilfeausschuss und im Schulausschuss vertreten.

Ferner wird Michael Altrogge neues Mitglied im Rat. Der 36-jährige Löhne-Orter rückt in den Reihen der CDU für den kürzlich verstorbenen Gerd Kölsch nach. Alt­rogge ist seit 2009 als sachkundiger Bürger Mitglied der Fraktion. So vertrat er die CDU schon im Betriebsausschuss und im Bauausschuss. „Ich freue mich, dass wir mit Claudia Sturm und Michael Altrogge zwei bekannte Löhner Gesichter in den Reihen der Ratsmitglieder aufnehmen dürfen“, sagte Fraktionschef Florian Dowe.