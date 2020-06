Im Löhner Freibad kann vom 10. Juni an wieder geschwommen werden. Foto: Heitland/Archiv

Löhne (WB). Der SC Aquarius, Betreiber des Freibades, hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Löhne große Anstrengungen unternommen, um ein sicheres Hygienekonzept für das Löhner Freibad in Corona-Zeiten umzusetzen . Nun ist alles mit dem Herforder Gesundheitsamt abgestimmt, und der Betrieb kann am Mittwoch, 10. Juni, aufgenommen werden.