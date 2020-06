Rund 1,6 Millionen Euro soll der Auenpark an der Werre kosten. Der jüngste Förderbescheid des Landes beläuft sich auf 1,172 Millionen Euro. Den Differenzbetrag von etwa 400.000 Euro muss die Stadt Löhne aus eigenen Mitteln beisteuern. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Löhne (WB). Das Projekt „Auenpark an der Werre“ hat eine wichtige Hürde genommen: Am Dienstag ist der Zuwendungsbescheid für diese zentrale Maßnahme des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts der Stadt Löhne zugestellt worden. Er beläuft sich auf 1,172 Millionen Euro. Damit ist die Stadt jetzt förderrechtlich in der Lage, die Planungen durchzuführen. Der Baubeginn soll im Jahr 2021 erfolgen.