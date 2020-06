„Der Kindergottesdienst liegt uns sehr am Herzen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder ganz natürlich mit der Kirche am Sonntag und dem Gottesdienst aufwachsen“, sagt Pfarrer Kai Sundermeier. Zusammen mit dem ehrenamtlichen siebenköpfigen Kindergottesdienstteam setzt er sich jeden Mittwoch zusammen, um den Gottesdienst für die Kinder am Sonntag zu planen.

„Wir versuchen immer eine gute Mischung zu finden. Dadurch setzen wir uns selbst jede Woche mit einem Bibeltext auseinander und besprechen, wie man diesen durch Spiele, Basteln und Musik den Kindern näherbringen kann“, berichtet Kai Sundermeier.

Inwiefern und wann genau nächstes Jahr das 100-jährige Jubiläum des Kindergottesdienstes gefeiert werden kann, steht noch nicht fest. Ebenfalls hat die Corona-Pandemie auch dazu geführt, dass seit Mitte März kein Kindergottesdienst mehr stattfinden konnte. Mit verschiedenen Aktionen wurde über Post weiterhin Kontakt zu den Kindern gehalten.

13 Bilder im Jubiläumskalender

Dabei entstand auch die Idee ein Holzschiff zu bauen und den Kindern die Umrisse einer Papierperson zu schicken, die diese dann gestalten können. „Das Schiff steht in unserer Kirche, die jeden Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist. Dadurch haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Person auf das Schiff zu tun. Ich bin jedes Mal gespannt, ob wieder eine Person dazu gekommen ist“, erzählt Kai Sundermeier.

Bei dem Malwettbewerb zum Jubiläum bekommen alle Teilnehmer einen Preis. Die 13 schönsten Werke werden im Jubiläumskalender abgedruckt. Die Bilder über eine Lieblingsgeschichte aus der Bibel oder das schönste Kindergottesdienst-Erlebnis können bis zum 18. September bei Kai Sundermeier (Lübbecker Straße 139) oder im Gemeindebüro abgegeben werden. Auf der Rückseite des Bildes müssen Name, Adresse und der Titel des Bildes stehen.

Seit 50 Jahren aktiv

„Wir hoffen, dass viele Kinder mitmachen und wir vielleicht im Herbst wieder einen Kindergottesdienst anbieten können“, sagt Kai Sundermeier. Zusammen mit dem Kindergottesdienstteam, dem Elterncafé und den Kindern feiern normalerweise etwa 45 Personen gemeinsam Kindergottesdienst. Jedes Jahr wird auch ein Ausflug gemacht. „Das hat allen immer viel Spaß gemacht. Es freut uns sehr, dass wir auch Pädagogen haben, die den Kindern den Glauben kreativ vermitteln“, berichtet Kai Sundermeier.

Seit über 50 Jahren ist Christa Seidel im Team des Kindergottesdienstes. Sie sagt: „Früher wurde hauptsächlich nur vorgelesen, und die Kinder mussten zuhören. Inzwischen wird mehr gemalt, gebastelt, gespielt oder sich bewegt. Es ist sehr wichtig, dass es den Kindergottesdienst gibt und die Kinder mit Kopf, Hand und Herz mehr über den Glauben lernen können.“