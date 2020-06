In der Ratssitzung am 27. Mai hatte Silke Glander-Wehmeier (Grüne) um Auskunft über eine LGBT-freie Zone in Mielec gebeten. Bürgermeister Bernd Poggemöller hatte vor einem Monat grundsätzlich zu einem solchen Verhalten gesagt: „Das ist Ausgrenzung, das geht gar nicht.“

Die Stadtverwaltung hat sich für die nächste Ratssitzung am Mittwoch, 24. Juni, um 18.30 Uhr in der Werretalhalle in Polen umgehört. Das Ergebnis: Die Provinz Karpatenvorland, zu der Mielec gehört, und der Kreis Mielec haben sich zur LGBT-freien Zone erklärt, nicht aber die Stadt Mielec selbst.

Stadtverwaltung nimmt Kontakt mit Mielec auf

Allerdings hat der Stadtrat dort am 26. September 2019 eine „Kommunale Charta der Rechte von Familien“ verabschiedet. In dieser Charta wird die traditionelle Familie, die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau sowie das Recht der Eltern auf Kindererziehung in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen und das Recht des Kindes auf Schutz vor Demoralisierung unter besonderen Schutz gestellt und gefördert.

Die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Löhne und Mielec bestehen seit 18 Jahren und haben sich im Laufe der Zeit vertieft. Der jährliche Schüleraustausch mit der Bertolt-Brecht-Gesamtschule und dem Konarski-Lyzeum in Mielec, der in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, ist ein Beleg für eine gelebte Partnerschaft. In einem ersten Schritt ist die Stadt Mielec jetzt angeschrieben worden, um Hintergründe und Motive für die aktuellen Beschlüsse zu erfahren. Gegebenenfalls kann in der Sitzung über eine Antwort des Stadtpräsidenten berichtet werden, heißt es in der Vorlage.