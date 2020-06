Löhne (WB/fh). Vom Blaumann in den Schutzanzug: Eine gut organisierte und leistungsfähige Feuerwehr ist im Brandfall besonders wichtig. Aus diesem Grund hat sich Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller bei der so genannten Tagesalarmbereitschaftsgruppe (TAB) von Hermes Fulfilment in Löhne bedankt.

Von Westfalen-Blatt