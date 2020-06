Ein Lebewohl mit Abstand

Gerne hätte sich Kornelia Wilken-Klocke in einem anderen Rahmen verabschiedet. Coronabedingt musste die Feierstunde in kleiner Runde in der Mensa der Schule abgehalten werden – ohne Schüler. Von ihnen will sich die scheidende Schulleiterin, die die Fächer Musik und Katholische Religion unterrichtet hat, persönlich verabschieden.

Renovierungsmaßnahmen abgeschlossen

„Der tägliche Umgang mit den Kindern wird mir massiv fehlen“, verriet die Schulleiterin. Ein wenig Zeit bleibt ihr aber noch: Der letzte Arbeitstag ist der 31. Juli. Danach verabschiedet sich die 64-Jährige in den Ruhestand. 20 von ihren 40 Berufsjahren hat Kornelia Wilken-Klocke als Schulleiterin gearbeitet, drei davon als Leiterin der Städtischen Realschule Löhne.

Als sie 2017 die Nachfolge von Hans-Rainer Krahe antrat, war die Schule im Umbruch: 2016 erfolgte der Umzug von der Königstraße 47 in das ehemalige Hauptschulgebäude an der Herforder Straße 27, obwohl dort noch nicht alle Bau- und Renovierungsmaßnahmen abgeschlossen waren. Konzepte mussten neu er- und überarbeitet werden. Die aufwendige Sanierung des C-Traktes steht indes noch bevor.

Matthias Döding, Leiter des Schulverwaltungsamtes, erinnerte sich mit Blick auf die Planung an ein zähes Ringen mit der Schulleiterin. „Es war dem geschuldet, dass jeder seine Interessen vertreten hat“, ergänzte der Vertreter des Schulträgers. Und die drehten sich bei Kornelia Wilken-Klocke immer um das Wohl der Kinder. Den Start der 64-Jährigen in Löhne verglich Ursina Dreier mit einem Kapitän, der in einem fremden Land ein Schiff übernehmen muss. Auf beiden Seiten habe es damals laut der Konrektorin Unsicherheiten gegeben.

„Du warst der Anker im stürmischen Fahrwasser“

Nach drei Jahren zog Ursina Dreier an Kornelia Wilken-Klocke gewandt Bilanz: „Du warst der Anker im stürmischen Fahrwasser.“ Ob Entwicklung eines Medienkonzeptes, die Etablierung eines Kennenlernnachmittags für die neuen Fünftklässler oder Workshops – mit ihrem Engagement hinterlässt die 64-Jährige an der Schule nachhaltige Spuren. Wer sich künftig um die weitere Umsetzung der gelegten Grundlagen kümmern wird, steht noch nicht fest.

„Die Stelle ist aber schon ausgeschrieben“, sagte Fritz-Otto Husemann, schulfachlicher Dezernent der Bezirksregierung Detmold. Die kommissarische Leitung übernimmt vorerst Konrektor Armin Perrey, der seit einem Jahr an der Realschule arbeitet. Ursina Dreier wird ihren Posten als zweite Konrektorin ebenfalls zum August abgeben. Eine Stelle, die wegen der Schulgröße nicht mehr besetzt wird.