Günter Schlüter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der LBA, fordert in dem Schreiben eine Sperrung der Weihestraße für Lkw über 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht im Durchgangsverkehr. Lediglich dem Zulieferverkehr für Anlieger soll das Befahren der Weihestraße von der Löhner Straße aus zukünftig noch gestattet sein.

Erhebliche Lärmbelästigung

In der Begründung führt die Bürger-Allianz an, dass der Lkw-Verkehr seit der Ansiedlung des Hermes-Gebäudes in Gohfeld „ein nicht mehr hinnehmbares Maß an Lärmbelästigung, nicht nur für die Anwohner der Weihestraße, sondern auch für die Anwohner in der näheren Umgebung“ angenommen habe. Die LBA habe schon seit Jahren immer wieder auf diesen Missstand hingewiesen und entsprechende Maßnahmen zur Abhilfe gefordert.

Günter Schlüter führt in dem Antrag seiner Fraktion weiter aus, dass der Lkw-Verkehr bei manchen Häusern mittlerweile schon an die bauliche Substanz gehe: „Hausbesitzer klagen sogar über Gebäudeschäden, hervorgerufen durch die Druckwellen, welche beim Befahren der Schlaglöcher durch die Lkw entstehen.“

Viele Lkw fahren nicht über die B61

Immer wieder sei seitens der Stadtverwaltung auf die baldige Freigabe der Bundesstraße 61 mit der damit verbundenen erwarteten Entlastung der Bürger verwiesen worden. „Eine zwischenzeitlich erfolgte teilweise Befüllung einiger Schlaglöcher brachte keine Verbesserung der Situation. Vor allem schnell fahrende Lkw mit leeren Anhängern sorgten weiterhin für ohrenbetäubenden Lärm“, berichtet Günter Schlüter. Dies gelte besonders für die Nachtstunden.

Auch nach der B61-Freigabe sei keine Änderung im Fahrverhalten festzustellen: „Lastzüge befahren weiterhin die Weihestraße auf ihrer gesamten Länge, obwohl sie die Möglichkeit haben, diese über die B61 zu umgehen.“

Daher sei eine Sperrung der Weihestraße für Lkw im Durchgangsverkehr nach Einschätzung der LBA die einzige Möglichkeit, „um hier wirksam Abhilfe zu schaffen“.