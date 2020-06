Bad Oeynhauser (36) in Löhne verhaftet – Einbruch in Sonderpostenmarkt

Löhne (WB). Die Polizei hat am Donnerstag einen 36-Jährigen aus Bad Oeynhausen in Löhne festgenommen, der verdächtigt wird, in einen Sonderpostenmarkt eingebrochen zu sein. Zudem sei er mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen.