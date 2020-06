Florian Dowe macht nicht mehr mit

Wer seinen Platz im Wahlbezirk 17 einnimmt, ist noch nicht entschieden. In einer leidenschaftlichen Rede nannte der CDU-Chef die persönliche Diskreditierung und Angriffe auf seine Familie in jüngster Zeit als Gründe für seine Entscheidung.

Dass Florian Dowe den Stadtverbandsvorsitz abgeben wollte, war indes seit längerem bekannt. Als Nachfolger wurde CDU-Bürgermeisterkandidat Borzoo Af­shar gewählt.

Es brodelt schon länger

Seit längerem brodelt es bereits parteiintern in der CDU Löhne. Die langjährigen Mitglieder Christine Kämper-Ostermann und Jürgen Karweg hatten unlängst die CDU-Ratsfraktion und die Partei verlassen.

Es wurde dabei deutliche Kritik an der CDU-Parteiführung, insbesondere an Florian Dowe, geäußert. Daraufhin hatten 32 Funktions- und Mandatsträger der CDU eine Stellungnahme veröffentlicht, in der die Arbeit von Florian Dowe gelobt wird .

„Es muss nicht nur Kompromisse geben, es kann auch thematische Diskurse geben. Das gehört auch dazu, da wir basisdemokratisch organisiert sind. Jedes Mitglied kann sich einbringen und diskutieren, aber wer meint, persönliche Diskreditierung begehen zu müssen, hat in der Parteimitte nichts verloren“, meinte Florian Dowe in seiner emotionalen Rede auf der Versammlung.

In der letzten Zeit hätten einige „bornierte und offenbar verbitterte Akteure“ versucht, gegen ihn zu agieren, sein Privatleben in die Öffentlichkeit gezerrt und versucht dieses in Verruf zu bringen.

Die Familie schützen

Jetzt zieht Florian Dowe die Konsequenzen. „Zum Schutz meiner Familie ziehe ich meine Kandidatur für den Stadtrat zurück. Das ist kein Sieg für jene, die meinten, meine Familie und mich angreifen zu müssen. Ich bin sicher, dass sie sich damit selber mehr geschadet haben“, verkündete Florian Dowe und bedankte sich in seiner Rede für die Unterstützung seiner Familie, insbesondere von seiner Ehefrau Ann-Christin Dowe.

In seinen zehn Jahren als CDU-Vorsitzender und sieben Jahren als Fraktionsmitglied habe seine Familie immer an seiner Seite gestanden. Verleumdungen würden nichts daran ändern, dass er eine glückliche Ehe führe und zwei wundervolle Kinder habe.

Am Tag nach der Versammlung sprach Florian Dowe gegenüber dieser Zeitung von „unsäglichen Zuständen“. Er bedauere, dass er solch einen harten Schnitt vollziehen musste. Er habe stets gerne Ratsarbeit gemacht, gerade auch als Fraktionschef. Wer sein Nachfolger als CDU-Vorsitzender im Rat wird, müssen die gewählten Parteivertreter nach der Wahl am 13. September festlegen.

Mitglieder danken Dowe

Auch etliche Mitglieder der Löhner CDU äußerten nach seiner Rede auf der Versammlung ihr Bedauern über seinen Rücktritt und zollten seiner Arbeit in der CDU Respekt.

Florian Dowe bedankte sich für diesen Rückhalt und betonte: „Ich bleibe in der Partei und werde auf allen Ebenen versuchen, den Wahlkampf der CDU zu unterstützen. Wir sind ein junges, motiviertes Team, dass gut und breit für die Kommunalwahl aufgestellt ist.“

Afshar ist Vater geworden

Ebenfalls wählten die 30 Stimmberechtigten einen neuen Vorstand. Bereits zum Jahreswechsel hatte Florian Dowe angekündigt, sein Amt niederzulegen. Er vertritt die Meinung, wer Bürgermeisterkandidat ist, sollte auch die Partei führen.

Dementsprechend wurde der CDU-Bürgermeisterkandidat Borzoo Afshar als Nachfolger gewählt. Dieser war aus sehr verständlichen privaten Gründen nicht bei der Versammlung anwesend, weil seine Frau, Dr. Anna Maria Heiden, gerade ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Wäre Borzoo Afshar zur CDU-Versammlung gekommen, hätte er Frau und Baby wegen der Corona-Auflagen nicht mehr im Krankenhaus besuchen dürfen.

Reitmeyer bleibt Vize-Chef

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Burkhard Reitmeyer im Amt bestätigt. Dieses Amt wurde allerdings um einen zweiten Posten erweitert, den die 24-jährige Alina Sauerland übernehmen wird.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Jens Bollhöfer als Schriftführer. Horst Martin Büttner verzichtete auf eine Wiederwahl für das Amt des Pressesprechers, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Sein Nachfolger ist Marco Schulz, der zuvor Mitgliedsbeauftragter war. Diese Aufgabe übernimmt jetzt Andre Schröder. Als Beisitzer wurden René Detert, Hans-Otto Geertz und Annelie Wienkemeier wiedergewählt.