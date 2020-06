Bürgermeisterkandidatin nominiert

Grüne schicken Silke Glander-Wehmeier (52) am 13. September in Löhne ins Rennen

Löhne (WB). Die Grünen-Politikerin Silke Glander-Wehmeier tritt bei der Kommunalwahl am 13. September als Bürgermeisterkandidatin ihrer Partei gegen Amtsinhaber Bernd Poggemöller (SPD) an. Das haben die zehn anwesenden Ortsverbandsmitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der Werretalhalle einstimmig beschlossen.