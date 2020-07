Noch Paten für Stieleiche, Vogelkirsche und Co. gesucht

126 Bäume stehen bereits im Bürgerwald in Löhne-Ort

Löhne (WB). Lebensräume mitgestalten – dazu gibt das Projekt „Löhner Bürgerwald“ jedem Bürger die Chance. Und zwar durch eine Baumpatenschaft. Seit 2017 werden auf der Grünfläche an der Straße Griechenland 15 in Löhne-Ort heimische Bäume über eine Baumpatenschaft gepflanzt . In diesem Jahr sollen Ende Oktober noch einmal weitere 40 Bäume hinzukommen.