Der Workshop war Teil des diesjährigen NRW-Kulturrucksacks, der erneut ein buntes Programm mit vielen Veranstaltungen für die jüngere Generation bietet. Um die Corona-Schutzbestimmungen zu erfüllen, haben die Teilnehmer an unterschiedlichen Tischen gearbeitet, die in einem ausreichenden Abstand zueinander standen. Die Teilnehmer haben innerhalb kürzester Zeit moderne Upcyclingmode entworfen. „Die Teilnehmer sollen das Bewusstsein bekommen, dass man nicht ständig alles neu kaufen muss, sondern auch ältere Kleidung wiederverwerten kann“, sagte Katrin Stallmann, Leiterin des Workshops.

Modedesignerin gibt Tipps

Die Modedesignerin hat sich mit der Idee des Upcyclings selbstständig gemacht und führt ihr eigenes Mode-Label „tragbar“ in Bielefeld. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, schöne Einzelstücke aus getragener Kleidung zu fertigen. Mit ihrer Erfahrung konnte sie den Anfängern wichtige Grundlagen an der Nähmaschine in kurzer Zeit vermitteln und auch den Fortgeschrittenen Teilnehmern gab sie wertvolle Tipps.

An den zwei Tagen wurde ausschließlich getragene Herrenkleidung genutzt, die Katrin Stallmann mitgebracht hatte und den Teilnehmern zur Verfügung stellte. Sie zeigte verschiedene Methoden und gab Anregungen, welche Möglichkeiten es bei der Gestaltung gibt. Letztendlich durften die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden und hatten viel Freiraum bei der Gestaltung ihres persönlichen Einzelstücks. „Die selbstständige und kreative Erarbeitung stand bei dem Workshop im Vordergrund“, sagte An­drea Eickhoff, Mitarbeiterin des Jugendzentrums Riff. Felix Poggemeier und Valerie Polster haben sich beispielsweise für die Umsetzung eines Dreieckstuchs entschieden, Emily Eickhoff und Julia Caeser haben ihre eigene Bauch­tasche entworfen. Turnbeutel, Röcke und Hüte sind ebenfalls während des zweitägigen Workshop entstanden.

Ausstellung abgesagt

Ursprünglich sollten die Einzelstücke Mitte August im Rahmen der Veranstaltung „SICHTbar“ ausgestellt werden. Sie musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. In den Sommerferien stehen weitere Projekte an. „Das Programm erfreut sich in diesem Jahr großer Beliebtheit. Die Veranstaltungen in den Sommerferien sind ausgebucht“, erklärte Barbara Lübbert, Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums Riff. Von September an gebe es jedoch noch Veranstaltungen mit freien Plätzen. Nähere Informationen gibt es unter www.kulturrucksack.nrw.de