Stadt lädt Anlieger zum Dialog

Lkw-Lärm in Gohfeld: Baudezernent schreibt Logistikunternehmen

Löhne (WB). In einem Schreiben an die Anlieger der Weihestraße bittet die Stadt erneut zum Gespräch ins Rathaus. Wie berichtet, hat sich in der vergangenen Woche die Bürgerinitiative „Macht Gohfeld leiser“ gegründet, um sich gegen den Lkw-Lärm auf der Weihestraße sowie auf der Koblenzer Straße zu positionieren. Doch der Termin für das Gespräch mit der Stadt, vorgeschlagen für den 4. August, 17.30 Uhr, sorgt bei der Bürgerinitiative für etwas Unmut.