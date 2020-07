Haftstrafe für Mehrfachtäter

Sie reichte von Diebstahl eines Fahrrades über Beleidigung eines Polizisten bis hin zu Körperverletzung und einer Trunkenheitsfahrt mit einem Bus durch die Löhner Innenstadt. Wegen insgesamt acht Taten im Zeitraum von Dezember 2019 bis Mai dieses Jahres sei er zu bestrafen, machte auch Amtsrichter Dr. David Cornelius dem jungen Mann klar. Seine Taten seien geprägt von sinnloser „Aggression und Zerstörungswut.“

Vier Verhandlungstage

Nahezu in eine Brandrede steigerte sich der Staatsanwalt während seines abschließenden Plädoyers nach vier Verhandlungstagen. Der Beschuldigte könne sich zwar an seine Taten „nicht erinnern, aber erstaunlicherweise daran, alkoholisiert gewesen zu sein.“ Eindringlich hielt er dem jungen Mann die Konsequenzen seiner Taten vor. Nachdem er ein Fahrrad vor ein Auto geworfen habe, sei ein Vater mit seinem Sohn ausgestiegen, um sich zu erkundigen, was los sei.

„Die mussten eine Vollbremsung machen“, betonte der Staatsanwalt. Die aggressive Attacke gegen Vater und Sohn, einschließlich eines gezielten Trittes in die Leiste, habe auch der vierjährige Bruder im Fahrzeug bemerkt. Der Kleine leide darunter und „hat alles gesehen, was Sie für einen Scheiß gemacht haben“, herrschte der Staatsanwalt den Beschuldigten an. Die Busfahrt „mehrere Kilometer durch die Innenstadt“, nachdem der Angeklagte das Fahrzeug zuvor gestohlen hatte, wertete der Staatsanwalt als „Wahnsinn“. Zudem habe der Angeklagte in das Fahrzeug uriniert und die Elektronik herausgerissen. „8000 Euro Schaden, einfach mal so, bums“, stellte der Jurist lakonisch fest. Und dass „Sie mit heftigen Beleidigungen um sich schmeißen, ist Ihnen auch nicht wesensfremd.“ Dies sei „völlig daneben.“

Drei Zeugen gehört

Zuvor hatte der Amtsrichter minutenlang aus dem Vorstrafenregister und Gerichtsurteilen vorgelesen, die dem Mann eine „erhebliche Reifeverzögerung“ bescheinigten. Der Angeklagte, der sich durch „Verurteilungssanktionen nicht beeindrucken lässt“, setze „unbeirrt seine Lebensführung fort“, hieß es.

Drei weitere Zeugen hatte Dr. Cornelius am letzten Verhandlungstag geladen. Sie bestätigten neben der Busfahrt, bei der der Mann die „Kurven ordentlich geschnitten“ und dabei zwei Begrenzungen beschädigt habe auch den Einbruch in einen Lkw, bei dem der Mann neben einem Handy auch eine Tankkarte gestohlen hatte. Sein Mandant habe bei den Taten unter Einfluss eines „Cocktails“ gestanden, dessen Bestandteile „sich untereinander nicht vertragen haben“, führte der Verteidiger aus, nachdem er zu Beginn der Verhandlung ein umfassendes Geständnis des Mannes verlesen hatte. Die Busfahrt werte auch er „als fettes Ding, um es salopp zu sagen.“ Allerdings sei von der Polizei lediglich der Alkoholgehalt von 1,2 Promille festgestellt worden, jedoch kein „Screening auf Antidepressiva“ erfolgt, unter deren Einfluss der Mann neben Tetrahydrocannabinol (THC) ebenfalls gestanden hätte.

Fünf Jahre Führerscheinsperre

Als „Gesamtstrafenübel“ wertete der Verteidiger die Tatsache, dass sein Mandant im Januar vom Landgericht Bielefeld bereits zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden war, bevor er mit 21 Jahren die volle Strafmündigkeit erlangt hätte. „Sonst wäre die Bildung einer Gesamtstrafe möglich gewesen“, stellte der Anwalt fest. Diese Situation sei daher für seinen Mandanten „besonders pervers“, wenn sie nun zu zwei hohen Haftstrafen führe, die der Mann nacheinander absitzen müsse.

Dem schloss sich auch Amtsrichter Dr. Cornelius an und minderte die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe von einem Jahr und zehn Monaten um vier Monate ab. Bei der Busfahrt hätte der 21-Jährige „leicht auch eine fahrlässige Tötung“ verursachen können, stellte der Richter fest. Daher erließ er neben der Gefängnisstrafe zudem eine fünf Jahre dauernde Führerschein-Sperre. Die „lebenslange Sperrfrist hatte ich überlegt“, sagte er abschließend. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.