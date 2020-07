Ohne Kreidetafeln in die Zukunft

Die umfangreichsten Arbeiten laufen derzeit an der Grundschule Obernbeck. „Bis auf den Rohbau kommt alles runter“, erläutert Christine Harodt. „Es ist ein Segen, dass diese Arbeiten nicht während des laufenden Betriebs vorgenommen werden müssen“, ergänzt sie.

Schadstoffsanierer am Werk

Anfang Juni war die Grundschule Obernbeck als Übergangslösung in die Räume der wenig entfernten alten Werretalschule gezogen. Sie war zuvor als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Das Gebäude hatte die Stadt unter dem Aspekt der Schulnutzung herrichten lassen. Die Klassenräume wurden gestrichen, als zusätzlicher Platz für die 240 Schüler Pavillons auf dem Gelände aufgestellt. „Das Gebäude hat alles gut hergegeben. Da dort Menschen geschlafen haben, war beispielsweise der Brandschutz ohnehin sehr hoch“, berichtet Christine Harodt. Das Gelände teilt sich die Grundschule mit der benachbarten Kita „Himmelsstürmer“.

In Obernbeck sind momentan die Schadstoffsanierer am Werk, um künstliche Mineralfasern (KMF), die zur Dämmung verwendet werden, zu entsorgen. „Das ist nicht weiter dramatisch. KMF tut nichts, solange es unberührt ist“, erläutert Christine Harodt. Eine neue Fassade, neue Fenster, eine neue Heizung und Wärmepumpe sollen die sanierte Schule zu einem annähernd CO2-neutralem Gebäude werden lassen. Sporthalle und Fahrradständer bleiben vorerst erhalten. Für die Sanierung dort sowie die Maßnahmen an der Werretalschule investiert die Stadt 5,5 Millionen Euro. Sie will prüfen, ob Fördermittel im Hinblick auf die LED-Beleuchtung und die CO2-Einsparungen sowie für geplante Digitalboards in den Klassen möglich sind. Als erste Löhner Grundschule soll Obernbeck künftig laut Christine Harodt ohne Kreidetafeln auskommen.

Trotz Corona im Zeitplan

Trotz Corona liegen die Arbeiten laut der Amtsleiterin im Zeitplan. Einzig der Großbrand des Delbrücker Holzbaubetriebs Stamm habe für einen Schreckmoment gesorgt. Ende Juni war die Firma bis auf die Grundmauern niedergebrannt. „Wir mussten den Auftrag daher neu vergeben“, sagt sie. Die Schulsanierung soll laut der Amtsleiterin mit Beginn des neuen Schuljahres im Sommer 2021 beendet sein.

Umfangreich sind auch die Arbeiten an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Neben der Einrichtung einer zweiten Lehrküche wurden die Werkräume, eine WC-Anlage und das Parkett in der Mensa saniert. Zudem sind im E-Trakt neun Klassenräume für die Fünftklässler gestrichen worden. 305.000 Euro kostet dies.

Sanierung der Sporthalle

Die Grundschule Löhne-Ort wird mit einer strukturierten Verkabelung WLAN-fähig gemacht. Zudem wird die Sporthalle saniert. Kosten: 120.000 Euro. Die Arbeiten müssen voraussichtlich in den Herbstferien fortgeführt werden. „Wegen Corona dauert die Lieferung für die Geräteraumtore. Ohne sie kann nicht weitergearbeitet werden“, sagt Christine Harodt. Um Ausweichmöglichkeiten für die Vereine zu finden, habe man das Gespräch mit dem Stadtsportverband aufgenommen.

Neues Parkett im Gebäude der Sekundarstufe sowie in der Aula des Städtischen Gymnasiums Löhne gibt es für 350.000 Euro. Zudem erfolgt ein Austausch der Steuerung und Heizungsverteilung. „Ein schöner Wirtschaftlichkeitsfaktor“, sagt die Expertin.

Fassade und Fenster erneuert

Die Grundschule Melbergen erhält für 35.000 Euro eine neue Sicherheitsbeleuchtung und es erfolgen Anstricharbeiten im Verwaltungstrakt. Ein ehemaliger Computerraum der Grundschule Gohfeld wird zum Musikraum, sowie Arbeiten an der Außenanlage werden für 75.000 Euro realisiert.

Die Fassade und Fenster der Grundschule Halstern sind weitgehend erneuert. Nun folgen eine neue Pausenüberdachung, eine Überarbeitung der Treppenanlagen im Außenbereich, der WC-Anlage sowie der Alarmierungsanlage. Kostenpunkt: 200.000 Euro.

In der Grundschule Löhne-Bahnhof steht die strukturierte Verkabelung vor dem Abschluss. Ein Lichthof soll für den Offenen Ganztag hergerichtet werden.

Weitere Sanierungsarbeiten

In der Werretalhalle im Löhner Stadtzentrum werden während der Sommerferien Arbeiten an der Lüftungsanlage vorgenommen. Zudem werden nach Angaben der Stadtverwaltung dort auch die Saaltüren ausgetauscht.

Wegen des gestiegenen Bedarfs werden im Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Löhne-Bahnhof der Freiwilligen Feuerwehr mehr Frauen- und Mädchenumkleiden eingerichtet sowie auch kleinere Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude vorgenommen.

Die Arbeiten an der Städtischen Realschule lagen wegen der Corona-Pandemie und der Verabschiedung der Schulleiterin Kornelia Wilken-Klocke auf Eis. „Das pädagogische Konzept liegt bereits vor. Vielleicht sollte man jetzt noch einmal mit der neuen Schulleitung ins Gespräch gehen“, sagt in diesem Zusammenhang Christine Harodt, Amtsleiterin für Immobilienwirtschaft bei der Stadt.