Wenn es Streit um das Regenwasser gibt

„Regenwasser gilt als Abwasser, sobald es auf Dächer oder befestigte Oberflächen trifft“, sagt Matthias Kreft, Betriebsleiter der Stadtwerke Löhne, im Gespräch mit dieser Zeitung. Das liege daran, dass das Wasser auf den Oberflächen Schwebstoffe oder Ähnliches aufnehme und schlimmstenfalls das Grundwasser im Boden verunreinigen könne. Somit falle jeder Tropfen Regenwasser, der auf Dächern, Straßen, gepflasterten Höfen oder versiegelten Gartenflächen niedergehe, streng genommen unter die Abwasserbeseitigungspflicht, die jede Kommune in NRW hat.

Derzeit werden laut Matthias Kreft vor allem Grundstücke in Löhne-Ort vermehrt von Mitarbeitern der Stadtwerke überprüft und vereinzelt Haushalte gebeten, die Entwässerung von versiegelten Flächen und großen Dachflächen an den städtischen Regenwasserkanal anzuschließen.

„Wir gehen bei der Überprüfung der Grundstücke mit Augenmaß vor“, betont Matthias Kreft. Für ihn sei es verständlich, dass keiner der Bürger „Hurra“ schreie, wenn die Stadtwerke mit der Bitte zur Nachbesserung des Regenwasserkanalanschlusses vorstellig würden. „Nicht für jede versiegelte Fläche besteht ein Anschlusszwang“, sagt Matthias Kreft. Vor allem bei sogenannten Altfällen – das sind Grundstücke, bei denen bereits ein Regenwasserkanal vor der Tür liegt, jedoch kein Anschluss erfolgt ist – stoße die Nachricht oft auf Unverständnis.

Alle Klagen abgewiesen

In 250 Altfällen haben die Stadtwerke in den vergangenen fünf Jahren einen regen Schriftverkehr führen müssen, da nicht auf Anhieb kooperiert wurde. Weitere 300 Haushalte haben den Anschluss an einen neu gebauten Regenwasserkanal nicht direkt eingesehen. „In vier Fällen landete das Thema vor dem Verwaltungsgericht in Minden“, sagt Andreas Klausmeier, zuständiger Geschäftsbereichsleiter der Stadtwerke Löhne. Drei Klagen seien noch im Gerichtssaal nach Erläuterung des Richters zurückgezogen worden. „Die andere Klage wurde abgewiesen. Der Kläger zog dann vor das Oberverwaltungsgericht in Münster“, sagt Andreas Klausmeier. Auch dort sei die Klage abgewiesen worden. Eine Berufung sei nicht mehr zulässig.

Mit dem Anschlusszwang an die öffentliche Regenwasserkanalisation wird, so das Oberverwaltungsgericht, ein gewichtiges öffentliches Interesse verfolgt. Der Anschluss diene dem Zweck, Niederschlagswasser ordnungsgemäß abzuleiten, um so insbesondere Wasserschäden am Eigentum Dritter oder Überschwemmungen von Verkehrsflächen zu vermeiden. Zu den Altfällen führt das Oberverwaltungsgericht aus, dass der fehlende Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage bereits den rechtswidrigen Zustand ausmache, der durch den Anschluss des Grundstückes an die öffentliche Regenwasserkanalisation behoben werden müsse. Es komme nicht darauf an, ob das abfließende Oberflächenwasser konkrete Gefahren verursache oder bereits verursacht habe.

Ausnahmen möglich

In Löhne versuchen die Stadtwerke Gebiete, in denen bislang kein Regenwasserkanal liegt, durch öffentliche Versickerungsanlagen zu entwässern. „Im ländlichen Bereich ist die Abwasserbeseitigung meist weniger ein Problem als in dicht bebauten Gebieten wie den einzelnen Ortskernen von Löhne“, sagt Andreas Klausmeier. Seit 2008 gehen die Stadtwerke systematisch durch die Ortskerne, um der Abwasserbeseitigungspflicht nachzukommen.

„Es gibt aber auch Ausnahmen, die vom Anschlusszwang befreien“, sagt Andreas Klausmeier. Doch der Weg dahin sei an eine Vielzahl von Bedingungen geknüpft. Neben dem Grundwasserstand spielten die Bodenverhältnisse sowie der Abstand zu anderen Gebäuden eine wichtige Rolle. „Ein Schaden an Grundstücken Dritter durch eine mangelhafte Abwasserbeseitigung ist das, was es zu vermeiden gilt“, sagt An­dreas Klausmeier.

Wenn es zu einem Schreiben an einzelne Haushalte mit der Bitte zum Regenwasserkanalanschluss seitens der Stadtwerke komme, werde den Bürgern anschließend eine realistische Frist zur Umsetzung gegeben. „Die erste Frist liegt bei einem Jahr“, sagt Andreas Klausmeier. In allen Fälle suche man seitens der Stadtwerke erst das Gespräch mit den Betroffenen vor Ort, bevor das unbeliebte Schreiben im Briefkasten der Löhner lande.