Klarer Schnitt bei der Löhner CDU

Eigentlich habe er gehofft, dass nach der Abgabe des CDU-Stadtverbandsvorsitzes an den CDU-Bürgermeisterkandidaten Borzoo Afshar und seiner Ankündigung, bei der Kommunalwahl am 13. September nicht erneut für ein Löhner Ratsmandat zu kandidieren, Ruhe um seine Person einkehren würde. Das habe sich aber nicht bestätigt. Stattdessen sei seine Privatsphäre immer weiter attackiert worden. „Sowohl um meine Familie als auch um die Löhner CDU zu schützen, habe ich mich deshalb zum sofortigen Rückzug entschieden“, sagte Florian Dowe.

Horst Martin Büttner übernimmt Vorsitz

Bis zum Ende der laufenden Wahlperiode am 31. Oktober übernimmt Horst Martin Büttner den Vorsitz der CDU-Fraktion im Löhner Rat. Er war zuvor Florian Dowes Stellvertreter und wurde am Montagabend bei einer Sondersitzung der CDU-Fraktion in sein neues Amt gewählt. Künftig alleiniger stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion ist Matthias Held. Er hatte dieses Amt bereits vor Florian Dowes Rückzug inne. Wer für Florian Dowe in den Löhner Rat nachrücken soll, war am Dienstag noch nicht geklärt.

„Ich möchte mit diesem klaren Schnitt den Weg dafür freimachen, dass sich die Fraktion neu finden kann“, sagte Florian Dowe. Der Wahlkampf sei eine wichtige Phase, in der es um Inhalte und nicht um Personalien gehen solle. Die Neubesetzung des CDU-Fraktionsvorsitzes drei Monate vor dem Ende der Wahlperiode sei mehr als Makulatur. „Es gibt noch eine Sitzung des Betriebsausschusses Stadtwerke im September. Außerdem ist eine Sitzung des Bauausschusses vorgemerkt“, erläuterte der 33-Jährige. Obwohl beide Termine nach der Kommunalwahl lägen, träten noch die Mitglieder des bisherigen Rates zu den Sitzungen zusammen.

Bedauern über Florian Dowes Rückzug

„Ich bedauere den Rückzug von Florian Dowe sehr. Ich bin aber auch der Meinung, dass es anders nicht möglich gewesen wäre, Ruhe in die Partei zu bekommen“, sagte Horst Martin Büttner. Ähnlich äußerte sich Borzoo Afshar. „Wir haben sehr viele junge Mitglieder gewonnen, die sich in der CDU Löhne engagieren möchten. Diese erwarten von uns eine klare Linie für den Wahlkampf und, dass wir uns nicht immer wieder mit alten, noch offenen Rechnungen befassen müssen“, sagte der Bürgermeisterkandidat der CDU.

„Wenn die Partei das möchte, werde ich mich gerne am Wahlkampf beteiligen“, sagte Florian Dowe. Er sei überzeugter Christdemokrat und wolle der Löhner CDU weiter als Mitglied treu bleiben. Zur Partei fand der 33-Jährige nach eigener Aussage im Vorfeld der Landtagswahl 2005. Seit 2009 war er Mitglied des Löhner Rates, seit 2010 Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes und seit 2013 Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion.

Mehr Zeit für Familie und Segelschein

„Die hinzu gewonnene Freizeit werde ich größtenteils mit meiner Familie verbringen“, kündigte Florian Dowe an. Auch wolle er sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen und den Segelschein machen. Zudem werde er sich womöglich nicht ganz aus der Politik zurückziehen. „Ich kandidiere am 13. September erstmals für den Herforder Kreistag“, sagte Florian Dowe. An diesem Vorhaben halte er auch nach seinem Rückzug aus der Löhner Lokalpolitik fest.

„Ich sehe es nun als meine Hauptaufgabe an, die Partei mit ihrem gesamten Team bis zur Kommunalwahl nach vorne zu bringen“, sagte Horst Martin Büttner. „Wir müssen die Chance auf einen Neuanfang nutzen“, ergänzte Borzoo Afshar. Derzeit hat die Löhner CDU etwa 170 Mitglieder. In der Jungen Union Löhne sind etwa 30 Mitglieder organisiert.