Die Idee für das „KlimaTicket“ ging aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Löhne hervor, das 2017 verabschiedet worden ist. Mit dem Ticket-Angebot würden die Städte Herford, Löhne und Bad Oeynhausen in OWL eine Vorreiterrolle für eine klimafreundliche und günstige öffentliche Mobilität einnehmen, erklärte Achim Overath, Geschäftsführer der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft (mhv). Westfalenweit sei Ibbenbüren Vorreiter. Erstmals gab es solche Tickets in Österreich.

Den ganzen Tag gültig

Das „KlimaTicket“ habe im Vergleich zum „CityLifeTicket“, das ab dem 1. August nicht mehr angeboten werde, einige Vorteile. Während das „CityLifeTicket“ erst ab neun Uhr morgens galt, können die Busse mit dem „KlimaTicket“ den ganzen Tag genutzt werden. Somit sei es eine gute Alternative für Autofahrer, die bislang morgens mit dem Pkw zur Arbeit fahren. Außerdem sei die Mitnahme von bis zu vier Personen möglich (max. eine Person ab 15 Jahren). Dies gilt von Montag bis Freitag ab 19 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen für den ganzen Tag. Zudem sei das „KlimaTicket“ nicht personengebunden und könne übertragen werden. Anstelle der Personen dürfen auch Fahrräder mitgenommen werden (max. ein Fahrrad pro Person).

Auch das „Wochenendticket“ sei ganztägig am Samstag und am Sonntag gültig. An einem vorhergehenden oder anschließenden Feiertag sei es ebenfalls gültig. Außerdem sei es übertragbar und könne daher von mehreren Personen genutzt werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und Personen sei nicht inbegriffen.

Ein erster Schritt

Der niedrige Preis für Tickets sei der erste Schritt, betonte Overath. Als nächstes stehe ein 30-Minuten-Takt für alle Buslinien in Löhne an. In Bad Oeynhausen gibt es diese Taktung für die südlichen Stadtteile bereits, für die nördlichen soll sie vom 1. August an umgesetzt werden. So hätten andere Städte die Preissenkung und die bessere Taktung gleichzeitig vollzogen, sagte Overath. Jedoch seien niedrigere Preise schneller durchsetzbar als ein neuer Fahrplan für die gesamte Stadt.

Die jetzt vorgestellten Tickets gelten im Stadtgebiet. Für Fahrten außerhalb der Stadtgrenze müsse von den Nutzern ein Anschluss­ticket erworben werden. Es könnten aber in einem Fall die Ticketerwerber profitieren, die das „KlimaTicket“ noch zum 1. August abonnieren: Denn in den Sommerferien bestehe an den Wochenenden die Möglichkeit, das Ticket dann kostenlos für Fahrten mit Bus und Bahn in ganz NRW zu nutzen – „und Freunde und Familie mitzunehmen.“

Neues Wochenend-Ticket

Für 36 Euro im Monat oder als Abonnement für 29 Euro kann das „KlimaTicket“ erworben werden. Dies bedeute, dass der Inhaber eines Abonnements für weniger als einen Euro am Tag die Busse in Löhne benutzen könne. Das „WochenendTicket“ kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder 1,50 Euro.

Die Tickets können im Bus, an Ticketautomaten oder auch in Servicestellen erworben werden. Außerdem werde es voraussichtlich zum 1. Dezember eine App geben, über die die Fahrkarten von den Nutzern erworben werden können. Jedoch sei es dort dann noch nicht möglich, Monatskarten zu erwerben. Möglich ist der Erwerb von Tickets auch im Internet unter www.TeutoOWL.de. Dort gib es auch nähere Informationen zu den Tickets.