Fünf Parallelrouten für den Radverkehr

Vor allem „die Hauptverbindungsstraßen der Stadt sind ohne Radverkehrinfrastruktur. Deshalb ist der Radverkehr auf diesen stark befahrenen Straßen nicht gefahrlos möglich“, heißt es in dem nun eingereichten Dokument. Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt sei durchaus ein Radwegekonzept vorgesehen, erklärte Georg Hofemann, und schlage „Dinge vor, die wir auch vorschlagen“. Wann es aber „realisiert wird, weiß keiner“, bekräftigte Hofemann.

Straßen NRW und Stadt involviert

Nicht nur die Zustimmung des Landesbetriebes Straßen NRW brauche es dafür, auch die Stadt müsse schließlich prüfen, an welchen Stellen „Grunderwerb erforderlich ist oder Parkplätze einzuziehen wären. So lange können wir nicht warten.“ Zudem könne die Stadt an verkehrstechnisch heiklen Stellen „nicht Grundstücke kaufen, wo es keine Lösung gibt“, betonte Georg Hofemann.

Auch deswegen erörterten die Verantwortlichen des Vereins zunächst fünf Parallelrouten in ihrem Konzept, das der Verwaltung seit einer Woche vorliegt. „Wir wollten die Stadt nicht überfrachten“, erklärte Schatzmeister Ernst Beimel. Ihre Konzepte haben die Verantwortlichen dabei bewusst als neugegründeter Förderverein über die in NRW gängige Gemeindeordnung eingebracht. Sie ermöglicht Einzelpersonen oder Gemeinschaften, sich mit Anregungen oder Beschwerden schriftlich an eine Kommune oder Bezirksvertretung zu wenden, um sich am lokalen politischen Geschehen zu beteiligen.

Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) als möglicher Interessenvertreter hätte dafür allerdings wesentlich mehr Zeit gebraucht. Diesbezüglich hätte man erst alle Ortsvereine im Kreis zusammenführen müssen, erklärte Georg Hofemann. Schneller und effizienter gehe das über den Förderverein, „mit dem wir zugleich persönliche Ansprechpartner der Leute vor Ort sind“. Und effizient könne man sich mit ihren Interessen einbringen, denn mit „nur drei Leuten im Vorstand“ seien Konzepte wie das vorliegende „sehr schlank und schnell zu machen“.

Unter anderem südlich der Werster Straße sowie entlang der Königsstraße, Weihestraße, Koblenzer Straße und der Bergkirchener Straße sieht das nun eingereichte Papier Vorschläge vor, die schnell umgesetzt werden könnten. Piktogramme für deren Kennzeichnung allein würden aber nicht ausreichen, betonte Georg Hofemann. Zudem seien deutliche farbliche Kennzeichnungen auf der Fahrbahn nötig, erklärte Vorstandsmitglied Kurt Begemann.

Konzept als Gesprächsgrundlage

Ein „Evangelium“ sei der eingereichte Vorschlag nicht, aber über ihn wolle man mit den Verantwortlichen der Stadt ins Gespräch kommen. Positive Signale aus der Verwaltung gebe es dafür bereits, bekräftigte Georg Hofemann. In deren Grundeinstellung habe man aus der Perspektive des Vereins die Verwaltung so erlebt: „Jawohl, wir wollen das auch.“

Nachdem sie ihren Vorschlag auf den Weg gebracht haben, müsse zunächst der Planungs- und Umweltausschuss darüber beraten, bevor der Stadtrat eine Entscheidung treffen könne. Untätig bleiben wollen Hofemann, Begemann und Beimel nach eigenen Angaben in der Zwischenzeit nicht. Derzeit leiste man viel Öffentlichkeitsarbeit unter anderem auch in sämtlichen im Rat vertretenen Fraktionen. Bei mehreren Fraktionssitzungen habe man die Mitglieder bereits über das Konzept informiert.

Und natürlich könne es an der einen oder anderen Stelle auch Rückschläge geben, erklärte Georg Hofemann. Allgemein gelte es, dranzubleiben und die Sensibilität bei den Verantwortlichen weiter zu erhöhen. „Die Verkehrswende ist in Löhne ein Thema, das noch nicht so richtig behandelt wird“, stellte Hofemann fest.

Um diese Straßen geht es

Werster Straße: Über die Oststraße könnte südlich der Werster Straße eine Alternative über Blutwiesenweg, Börstel­straße und weiter über den Sonnenbrink zurück zur Hauptroute ausgewiesen werden. Dabei wäre ab Börstelstraße eventuell auch eine eigens angelegte Fahrradstraße möglich.

Koblenzer Straße: Auf Höhe von Kemenas Mühle könnte über den Maiweg in südliche Richtung eine Alternative über den Abschnitt In den Tannen/Ostenweg führen, und nach einer kurzen Rückführung auf die Ausfallstraße weiter über den Hartsieker Weg zur Loher Straße.

Bergkirchener Straße: Sie könnten Radfahrer entlang einer Strecke am Fichtensee hin zum Klärwerk und von dort weiter über Wiesenstraße, Glockenbrink, Glockenstraße und von dort weiter zur Rürupstraße umfahren.

Königsstraße: Im nördlichen Abschnitt könnte eine Alternative über die Gartenstraße und Auf der Bülte verlaufen. Im südlichen Bereich gebe es eine Ausweichmöglichkeit über Birkenweg, Buchenhain, Kiefernweg und Schierholzstraße.

Weihestraße: Hier könnten Radfahrer im südlichen Abschnitt auf die Karl-Wagenfeld-Straße und Hochstraße bis zur Nordbahnstraße ausweichen.