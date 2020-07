Von der Bronzezeit bis zur Gegenwart

Zwischen den Jahren 750 bis 840 nach Christus fühlen sich Peter und Brigitte Berndt wohl. Die beiden „OWL Karolinger“ aus Spenge zeigten Woll- und Lederverarbeitung, hatten aber auch so genannte Fibeln dabei. „Das sind Verschlussspangen, die es seit der Bronzezeit gab. Sie zeigten zum Beispiel, dass jemand getauft war oder im Militär gedient hat“, erklärte Peter Berndt.

Geschichte der Karolinger

Die Geschichte der Karolinger lässt sich größtenteils an solchen Fibeln ableiten, die in Gräbern gefunden wurden. Schriftliche Aufzeichnungen gibt es nicht, selten finden sich Stoffreste an den Spangen. Für gewöhnlich arbeiten Peter und Brigitte Berndt im Hallenhaus des Freilichtmuseums Oerlinghausen und stellen dort das Leben der Karolinger nach.

„Wir sind über Mittelaltermärkte dazu gekommen und dachten uns: noch mehr Wikinger-Darsteller? Die Zeit der Karolinger hat uns wesentlich mehr begeistert“, sagte Peter Berndt.

Hochaktuelle Themen

Derzeit behandelt das Löhner Museum auch hochaktuelle Themen. Ein ehemaliges Büro wurde von Schülern der 10a der Erich-Kästner-Gesamtschule Kirchlengern in einen Ausstellungsraum umgewandelt. Sie haben die verschiedenen Aspekte von Flucht recherchiert und dargestellt – unter anderem mit Hilfe einer Hörstation, an der Interviews zu hören sind.

Diese haben die Schüler unter anderem mit Geflüchteten aus Syrien oder der DDR durchgeführt. „Ich bin begeistert, was trotz Corona zusammengekommen ist – die Jugendlichen haben sich digital und telefonisch abgesprochen und so viel vorbereitet, dass wir kaum Platz für alles hatten“, sagte Museumsleiterin Sonja Voss.

Ausstellung kommt nach Spenge

Im Obergeschoss des Museums wartet derzeit eine Ausstellung über Nachhaltigkeit auf die Besucher. Von Selbstversorgung über Wiederverwertung bis hin zu „Plastikfasten“ erzählt das Museum die Geschichte von Nachhaltigkeit und gibt gleichzeitig Tipps gegen die Müllproblematik.

Die Ausstellung soll auf Wanderschaft gehen, zu einem noch ungewissen Zeitpunkt soll sie als nächstes nach Spenge kommen. Bis zum 30. August sind die aktuellen Ausstellungen zu sehen. Danach plant das Museum eine Ausstellung im Freien, die sich mit den Stolpersteinen in Löhne auseinandersetzt.

Hausbau im Wandel der Zeit

Am Sonntag war zudem die Kulturvermittlerin Elisabeth Petzholdt vom Freilichtmuseum Detmold zu Gast. Als Altbautechnikerin ist sie Expertin für Fachwerkhäuser und hat mit Maske, Abstand und jeder Menge Leidenschaft die Geschichte und Besonderheiten von Fachwerkhäusern erzählt. Seit dem 13. Jahrhundert wurde das hölzerne Grundgerüst nicht mehr in die Erde gelassen, sondern auf eine Rundmauer oder andere Steine gestellt.

„Schon damals gab es jede Menge Bürokratie bezüglich Hausbau. So wurde zum Beispiel ganz genau festgelegt, in welchem Waldstück jemand seine Bäume für den Hausbau schlagen durfte“, erklärte Elisabeth Petzholdt. Für ein großes Bauernhaus wurden etwa 80 Eichen benötigt, in OWL war dies die bevorzugte Holzart. „Der Hausbau war eng an die Nahrungsversorgung geknüpft. Man hatte mit bestimmten Arbeitsschritten fertig zu sein, bevor gesät oder geerntet wurde.“

Elisabeth Petzholdt gibt seit 2000 Führungen im Freilichtmuseum Detmold, die nächste ist am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr. Anmeldungen sind möglich über lwl-freilichtmuseum-detmold.de .