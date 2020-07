Storchenfreunde wollen Verein gründen

Gemeinsam mit weiteren sechs Storchenfreunden will die Löhnerin einen Verein gründen. Die Gründungsversammlung soll in Kürze stattfinden, ein Termin wird noch bekannt gegeben. Interessierte können sich aber ab sofort schon auf der neuen Webseite www.blutwiesenstoerche.de informieren.

Anträge zum Download

„Dort wird man zukünftig über alle Aktionen unterrichtet“, sagt Marion Schröder: „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Löhner Bürger sich entschließen könnten, auch Mitglied in unserem Storchenverein zu werden.“ Mitgliedsanträge werden demnächst zum Download von der Website angeboten.

„Unser Bestreben ist es, einen Livestream über YouTube mittels einer hochauflösenden Webcam mit Ton oben am Nest auf einem Arm zu installieren“, erklärt Marion Schröder.

Da dieses Projekt mit Kosten verbunden ist, sucht die Gruppe noch nach Möglichkeiten einer Finanzierung. „Schön wäre es, wenn sich vielleicht eine oder mehrere Firmen oder auch Privatmenschen dazu bereit erklären könnten, diese schöne Sache durch Spenden mit zu finanzieren. Daher ist auch die Vereinsgründung vorgesehen“, erklärt die Löhnerin weiter.

Hightech-Kamera

Die von den Storchenfreunden gewünschte Hightech-Kamera soll nach der Installation rund um die Uhr laufen. Dank eines Rotlichtsensors sind Aufnahmen auch nachts kein Problem mehr. Zudem hat das Gerät ein Mikrofon und eine Heizung für den Winter, damit die Technik nicht einfriert.

„Der Livestream erfolgt dann über YouTube, so dass jeder von überall auf der Welt sich anschauen kann, was momentan in unserem schönen Blutwiesennest und auch auf der Blutwiese so vor sich geht“, freut sich Marion Schröder.

Darauf aufmerksam geworden sind die Löhner durch ein Storchennest in Fohrde am Havelsee in Brandenburg). Dort wird genau dieses Kamera-Equipment verwandt (https://www.youtube.com/watch?v=bGClyw_rvmc) .