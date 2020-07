Kultur pur

Auch wenn durch Corona die Jahresplanung ganz schön durcheinandergebracht wurde, hat das Kulturbüro einen Veranstaltungskalender herausgebracht, der reich gespickt ist mit Terminen: Los geht es am Mittwoch, 2. September, um 19.30 Uhr mit einer Lesung von Torsten Körner zum Thema „In der Männer-Republik“ – wie Frauen die Politik eroberten. Der Autor thematisiert in seinem gleichnamigen Buch die politische Geschichte der Bundesrepublik aus weiblichen Perspektiven.

Außergewöhnliche Aufnahmen

Außergewöhnliche Bilder zeigt die Ausstellung „Überleben – 40 Jahre Cap Anamur“. Seit 40 Jahren arbeitet Cap Anamur da, wo die Not am größten ist. Die Arbeit des Vereins hat Jürgen Escher fotografisch festgehalten. Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr.

In Kooperation mit der Löhner Volkshochschule präsentiert das Kulturbüro drei Reisereportagen. Unter anderem am Dienstag, 10. November, um 19.30 Uhr berichtet Olaf Krüger von seinen Reisen nach Island.

Beatboxmeister kommen

In der Reihe O-Ton sind am Donnerstag, 17. September, „The Razzzones“ zu Gast. Um 20 Uhr präsentieren die Deutschen Meister der Beatboxcrews von 2018 ein „Beatbox Live Concert“. Auch die Reihe „sonderBar“ setzt das Kulturbüro in der zweiten Jahreshälfte fort. Die wegen Corona abgesagten Auftritte von Comedian Hennes Bender werden am Freitag, 25. September, und Samstag, 26. September, jeweils um 20 Uhr nachgeholt.

Ebenfalls zu Gast in dieser Reihe ist das Titelgesicht des Kalenders: Lo Malinke – ehemaliges Mitglied des Trios „Malediva.“ Am Donnerstag, 8. Oktober, und Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr spielt er sein erstes Soloprogramm „Aufgeräumt“ in Löhne. Die Besucher erwartet Comedy und Musik.

Frauenpower

Frauenpower gibt’s mit Barbara Ruscher am Donnerstag, 3. Dezember, und Freitag, 4. Dezember, um 20 Uhr. Aktuelles Kabarett, entlarvende Comedy und lustige Songs erwarten die Besucher. Für diese Reihe sind vorerst keine Abos möglich. Sollte sich die Situation weiter normalisieren, können Alt-Abonnenten ihre üblichen Plätze erhalten.

Ein neues, sich wiederholendes Format erwartet die Kulturbegeisterten in der Reihe Premium Paradise: Am Donnerstag, 24. September, um 20 Uhr gibt es erstmals eine Auflage von „Köslings Komedy Klub“. Moderator Marcel Kösling begrüßt die Gäste Hans-Hermann Thielke, Jens Ohle und Herr Niels. Eine zweite Löhner Kriminacht mit drei Beststellerautoren aus OWL ist für Freitag, 27. November, um 20 Uhr geplant.

Was ist mit dem Winterzauber?

Wie es um den Winterzauber auf dem Findeisen-Platz steht, kann Dirk Hinke vom Löhner Kulturbüro noch nicht sagen. Nach jetzigem Stand dürften sich 90 Personen im Saal 2 der Werretalhalle aufhalten – Besucher und Händler des Kunsthandwerkermarktes inklusive. Auch ein geplantes Rock’n’Roll-Konzert in der Halle steht auf der Kippe.

Damit alle Beteiligten beim Besuch der Kulturveranstaltungen in der Werretalhalle ein gutes Gefühl haben, hat das Kulturbüro ein ausgefeiltes Hygienekonzept konzipiert. Zwischen den Reihen ist der Abstand um 50 Prozent vergrößert worden. Der Abstand zur Bühne beträgt drei Meter, und ein neuer Bestuhlungsplan mit festen Sitzplätzen regelt den Mindestabstand.

Annähernd 300 Besucher wären erlaubt gewesen, die Organisatoren haben sich wegen des sichereren Gefühls für 166 Sitzplätze entschieden. Nach dem bisherigen Stand gibt es kein gastronomisches Angebot – „aber wir arbeiten daran“, sagt Maren Doehmen vom Kulturbüro.

Karten online buchen

Die Organisatoren appellieren an die Besucher, die Karten online zu buchen und den Abschnitt für die Personalien bereits ausgefüllt mitzubringen, um beim Einlass eine Schlangenbildung zu vermeiden. Eine Abendkasse werde es laut Dirk Hinke aber auch geben.

Eine Mund- und Nasenbedeckung muss bis zum Einnehmen der Plätze getragen werden, und die Programmlaufzeit ist auf 60 bis 90 Minuten begrenzt. Karten gibt es im Internet. Auf der Seite des Kulturbüros ist ein Online-Ticketshop eingerichtet.