Heuballenpresse und Kornfeld fangen Feuer

Löhne (WB/GAP). Vermutlich durch einen technischen Defekt hat sich am Mittwochabend eine Heuballenpresse entzündet und ist vollständig ausgebrannt. Die Landmaschine befand sich auf einem abgeernteten Kornfeld an der Tonwerkstraße in Obernbeck, das auf einer Fläche von circa 50 mal 100 Metern ebenfalls in Brand geriet.

Von Westfalen-Blatt