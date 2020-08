SC Aquarius sieht Öffnung des Hallenbades kritisch

Löhne (WB). Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat mit der Corona-Schutzverordnung in der aktuellen Fassung vom 15. Juli ermöglicht, dass die Hallenbäder in NRW unter entsprechenden Hygieneauflagen wieder öffnen können. Skeptisch äußert sich Burkhard Schröder, Vorsitzender des SC Aquarius, hinsichtlich einer Öffnung des Löhner Hallenbades. Im Antrag an den Sportausschuss (Mittwoch, 19. August, 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses) verweist der SC Aquarius Löhne (Betreiberverein des Löhner Hallenbades) auf die Problematiken eines Betriebes während der Corona-Pandemie.

Von Louis Ruthe