Löhnes Abschied von der Asche rückt näher

Kalkuliert werden Kosten in Höhe von 250.000 Euro. Am kommenden Mittwoch, 19. August, wird der Sportausschuss von 18.30 Uhr an im großen Sitzungssaal des Rathauses über das Vorhaben des Vereins beraten.

Seit vergangenem Jahr gibt es seitens des FC Löhne-Gohfeld und der Verwaltung nicht zuletzt auf Grund des Alters der Anlagen in Melbergen bereits Überlegungen, die Sportanlage zu modernisieren. Dabei seien auch alternative Pläne zum winterfesten Naturrasenplatz in Erwägung gezogen worden, letztlich habe sich die vom Verein favorisierte Variante durchgesetzt.

Mit einem Schreiben vom 11. März diesen Jahres hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bereits einen Antrag auf Sanierung des Stadions am Mittelbach gestellt. Der Antrag ist in der Sitzung des Rates vom 27. Mai zur weiteren Beratung und Beschlussfassung an den Sportausschuss verwiesen worden.

Konzept liegt vor

Das zwischenzeitlich vom Verein FC Löhne-Gohfeld erarbeitete Konzept sieht die Umwandlung des Ascheplatzes, auch Tennenplatzes genannt, in einen Naturrasen- beziehungsweise Winterrasenplatz vor unter Beibehaltung des Rasenplatzes im Stadion am Mittelbach. Zur Finanzierung des Projektes beabsichtigt der Verein eine Antragstellung über das Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ .

Die Antragstellung soll zeitnah mit Unterstützung der Verwaltung erfolgen. Voraussetzung für eine erste Antragstellung im Antragsverfahren ist die Zusicherung, dass die Fläche dem Verein für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren (ab Fertigstellung) zur Nutzung überlassen wird, und der Verein muss wirtschaftlicher Träger der Sportanlage sein.

Der derzeitige Platz an der Nordbahnstraße dienst als Allwetterplatz als Ausweichfläche, wenn normale Rasenflächen aufgrund von Regen nicht bespielt werden können. Die Fläche ist zuletzt 2007 saniert worden. Laut Stadtverwaltung ist der Sportplatz noch der letzte genutzte Ascheplatz in Löhne. Dieser erfahre jedoch keiner große Nachfrage, erst recht nicht bei Jugendmannschaften.

Die Fläche mache augenscheinlich auch den Eindruck, als sei sie verschlämmt und könne das Wasser nicht mehr richtig aufnehmen. In Löhne sind in den vergangenen Jahren bereits zwei Tennenplätze komplett aufgegeben worden.

Für die ins Alter gekommenen Außensportanlagen im Stadion, insbesondere die Kampfbahn und die Zuschauertribüne, liegt bereits ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung vor.