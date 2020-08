Kinderschuhe gefunden – Feuerwehr sucht See ab

Geschehen für Einsatzkräfte an Aqua Magica unübersichtlich – Spaziergänger alarmiert Feuerwehr

Löhne/Bad Oeynhausen (WB). Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei ist am Montagabend auf dem Gelände der Aqua Magica im Einsatz. Laut Feuerwehr hatte ein Spaziergänger gegen 16.30 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem er zwei Paar Kinderschuhe sowie Kindersocken am Ufer eines kleinen Sees auf dem Gelände entdeckt hatte. Der Polizei lag am frühen Abend (18 Uhr) keine Vermisstenanzeige vor.