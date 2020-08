Kandidaten live in ezidischer TV-Show

Löhne (WB). Das hat es im Bürgermeister-Wahlkampf für Löhne so noch nicht gegeben. In einer Live-Show des ezidischen TV-Senders „Cira TV“ werden am Donnerstag alle fünf Bürgermeisterkandidaten (Bernd Poggemöller, SPD; Borzoo Afshar, CDU; Silke Glander-Wehmeier, Bündnis 90/Die Grünen; Dr. Hermann Ottensmeier, Löhner Bürger-Allianz und Ulrich Adler, Die Linke) 55 Minuten lang um die Gunst des Wählers kämpfen. Um 20 Uhr soll die Sendung am Donnerstag, 20. August, mit Moderator Yilmaz Pêşkevin Kaba gesendet werden.

Von Louis Ruthe