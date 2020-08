Jugendliche treten Süßigkeiten-Automaten auf

Zeuge meldet den Vorfall am Löhner Bahnhof – Schuhprofil überführt 15-Jährigen

Löhne (WB). Der Süßigkeiten-Automat im Löhner Bahnhof ist in der Nacht zu Mittwoch von zwei Jugendlichen zum Objekt der Begierde geworden. Ein Zeuge hat am Dienstag gegen 23.20 Uhr beobachtet, wie zwei Jugendliche gegen den Automaten traten. Der Automat wurde so stark beschädigt, dass die 15-Jährigen die darin befindlichen Süßigkeiten entwendeten konnten.