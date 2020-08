Die drei SPD-Ratsmitglieder Günter Willig, Egon Schewe und Stevo Viduka konnten schließlich mit Hilfe des Löhner Kaufmanns Temel Bulut den Kontakt zum Lübbecker Großhändler Elcin Mehdiyev aufbauen, der dort bereits seit 20 Jahren einen mediterranen Supermarkt betreibt und über Erfahrungen im Großhandel verfügt.

Temel Bulut vermittelt

„Er hat damit bewiesen, dass er sein Geschäft versteht und auch in Obernbeck einen Fachmarkt in dieser Größe in den Griff bekommt. Es gab auch andere Nachfrager an dem Objekt, aber die Obernbecker Räte saßen mir ständig auf den Fersen und machten Druck. Da machte die schnelle Bereitschaft der Familie Mehdiyev den besten Eindruck.“ So begründet Vermittler Temel Bulut, der früher selbst SPD-Ratsherr in Löhne war, sein persönliches Vertrauen zu dem Lübbecker.

Elcin Mehdiyev will den Markt an der Steinstraße mit seinem Sohn Emil und seinem Bruder Rahin Mehdiyev sowie mit 20 überwiegend in Teilzeit beschäftigten Mitarbeitern betreiben. Derzeit arbeiten die beauftragten Architekten an den Fragen der Beleuchtung, Einrichtung und an einer neuen Belüftung.

„Der Markt wird, wie auch früher, circa 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassen. Dass sich hier wenig ändert, erleichtert die baurechtliche Genehmigung“, erläutert Elcin Mehdiyev seine Pläne und lobt die Atmosphäre bei der Kooperation mit dem Löhner Bauamt.

2000 Quadratmeter

Auf dem Dach wird die Energiegewinnung durch Photovoltaik geprüft. Im Inneren sollen neben dem Vollsortiment vor allem Theken mit einer Gesamtlänge von 110 Metern im Zentrum stehen. Dort gibt es Obst und Gemüse, Milchprodukte sowie auch Fleisch, Fisch und Gewürze mit täglich frischer Anlieferung.

„Schweinefleisch und Bratwurst bieten wir zwar auch, aber nur in Verpackung“, sagt Elcin Mehdiyev. „Nur alkoholische Getränke sind bislang noch nicht vorgesehen, jedoch beobachten wir die Kundenwünsche.“

Wichtig sei ihm der Supermarkt auch als Platz zum Begegnen, zum Sprechen und Wohlfühlen. „Dafür muss genug Platz zwischen den Regalen bleiben, und die 2000 Quadratmeter sind uns dazu gerade recht.“ Nicht zuletzt hierfür gibt es auch wieder eine Bäckerei mit Steinofen und Café an alter Stelle im Vorkassenbereich.

Eröffnet werden soll unter dem Namen „Bravo-Supermarkt“ im Herbst 2020 sowohl für jeden Verbraucher als auch für Gastronomen als Kunden. Dazu sagt Elcin Mehdiyev: „Ohne die coronabedingten Lieferverzögerungen hätten wir es vielleicht auch früher schaffen können.“