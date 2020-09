Dort produziert Nolte seit Mitte der fünfziger Jahre Schrank- und Schlafzimmerprogramme. Für die 500 Mitarbeiter wird sich Bialowons zufolge nichts ändern. Sie erzielten zuletzt einen Umsatz von etwa 110 Millionen Euro. Trotz Corona-Krise sei die Produktion der Möbelfirmen Nolte Möbel und Express Möbel voll ausgelastet.

Auch von Nolte Küchen in Löhne heißt es, dass man bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen sei. Neben der Zentrale in Löhne, wo 700 Mitarbeiter beschäftigt sind, produziert die Schwestergesellschaft Express Küchen in Melle mit weiteren 860 Beschäftigten. Im Geschäftsjahr 2019 konnte Nolte in Löhne ein Umsatzplus von knapp sechs und in Melle von gut acht Prozent erwirtschaften. Laut Branchenmagazin „Inside“ lag der Umsatz insgesamt bei 460 Millionen Euro. Nolte zählt damit neben Nobilia und Häcker zu den führenden Küchenproduzenten in Deutschland. Nolte hat bereits erklärt, während der Küchenmeile A30 vom 19. bis 25. September seine Hausausstellung in Löhne zu öffnen.

Gegründet von Georg Nolte 1923 in Rheda stieg das Unternehmen erst in den 1930er Jahren in die Möbelfertigung ein Die Küchenproduktion in Löhne wurde Ende der fünfziger Jahre aufgenommen.