Der Bedarf wächst und wächst

Löhne (WB). In Löhne hat sich der Bedarf an Plätzen in der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) seit 2009 verdoppelt. Matthias Döding, Leiter des Schulverwaltungsamtes, rechnet damit, dass die Quote von derzeit 34 Prozent auf 50 Prozent ansteigen wird – auch in Hinblick auf den möglichen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz von 2025 an. Mit einem für alle Löhner Grundschulen einheitlichen Rahmenkonzept fühlt sich die Stadt für die Zukunft gut gerüstet.

Von Lydia Böhne